Registrati 1.772 casi di Covid e 45 morti, prosegue trend discendente

ROMA (ITALPRESS) – Sono 1.772 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 3.099) a fronte di 124.077 tamponi effettuati per un tasso di positività pari all’1,4%. E’ quanto risulta dal bollettino del Ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità di oggi. Si conferma dunque il trend in calo, con 635 nuovi casi in meno rispetto a quelli registrati lo scorso lunedì 20 settembre. Nelle ultime 24 ore sono stati 45 i decessi (ieri 44), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 130.742. Con quelli di oggi diventano 4.662.087 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 101.080 (-1.164), 97.105 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 3.487 (+52) di cui 488 (+5) in Terapia intensiva con 29 nuovi ingressi. I dimessi/guariti sono 4.430.265 con un incremento di 2.892 unità nelle ultime 24 ore.

La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è l’Emilia Romagna (289), seguita da Sicilia (227) e Lazio (217).

(ITALPRESS).