Primo successo di Bagnaia in MotoGP, batte Marquez ad Aragon

ALCANIZ (SPAGNA) (ITALPRESS) – Francesco Bagnaia vince il GP di Aragon di MotoGP. Il pilota italiano su Ducati conquista la prima vittoria in top class, resistendo agli attacchi di Marc Marquez (Honda) negli ultimi giri pieni di sorpassi e controsorpassi. Completa il podio Joan Mir (Suzuki), in difficoltà il leader del Mondiale Fabio Quartararo, solamente ottavo ma con un margine ancora rassicurante, 53 punti proprio su Bagnaia. Grande risultato anche per Enea Bastianini (Ducati), sesto, mentre Valentino Rossi è solamente 19°. “Un sacco di emozioni oggi, abbiamo lavorato molto per arrivare a questo risultato. Ci avvicinavamo ma ogni volta succedeva qualcosa, è un sogno portare a casa la prima vittoria. E’ una liberazione, ringrazio il team, la famiglia e la mia ragazza. Non è stato facile stare davanti a Marquez, non è al massimo ma con la voglia di vincere è stato molto competitivo”, le parole di Francesco Bagnaia che riceve i complimenti del Cabroncito: “Devo ancora trovare il livello migliore ma sono contento di questo ottimo risultato, mi sono goduto la gara e il duello con Bagnaia. Ero davvero al limite ma è una situazione da condividere con gli altri. Pecco è stato più veloce, ha fatto una gara incredibile: ho provato a seguirlo ma è stato impossibile, sono felice per il podio in una stagione difficile”.

