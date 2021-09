Calciomercato, i media “incoronano” Ronaldo e Lukaku

02 settembre 2021 a

a

a

ROMA (ITALPRESS) – Cristiano Ronaldo è il re incontrastato del calciomercato, almeno per quanto riguarda i mezzi di informazione italiani: il suo addio alla Juventus che lo ha portato al Manchester United gli ha consentito di ottenere 6.766 citazioni, precedendo di poco il protagonista di un’altra “cessione eccellente”: Romelu Lukaku. L’ex interista, ora al Chelsea, è infatti immediatamente alle spalle di CR7, con 6.429 menzioni.

E’ quanto emerge dal monitoraggio su oltre 1.500 fonti informative fra carta stampata (quotidiani nazionali, locali e periodici), siti di quotidiani, principali radio, tv e blog svolto da Mediamonitor.it, che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda attiva da oltre 35 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato. Mediamonitor.it ha analizzato quali sono stati, nell’ultimo mese, i protagonisti del calciomercato.

Sul gradino più basso del podio troviamo Joaquìn Correa (4.725), che Simone Inzaghi ha voluto all’Inter e che nella classifica stilata da Mediamonitor.it si impone, almeno sui media nazionali, su un mostro sacro del calcio quale Lionel Messi. Il mancato rinnovo del contratto da parte del Barcellona e il conseguente approdo della “Pulce” al PSG, dopo una conferenza stampa che lo ha visto in lacrime, sono rimbalzati sui media di tutto il mondo, facendogli ottenere 4.499 citazioni solo su quelli italiani. Quinto posto per Edin Dzeko, l’attaccante ceduto dalla Roma all’Inter (4.300), mentre il sesto è appannaggio di Manuel Locatelli, il centrocampista del Sassuolo che, dopo l’ottima prestazione agli Europei 2020, è ora nelle file della Juventus (3.804). Il giovane talento lecchese è anche il più citato fra i calciatori italiani protagonisti del calciomercato.

Locatelli precede tre giocatori a lungo nel mirino di altre squadre che però non hanno concretizzato il trasferimento: Miralem Pjanic (3.153), il cui ritorno alla Juventus dal Barcellona è saltato per motivi di ingaggio troppo alto, Dusan Vlahovic (3.008), l’attaccante della Fiorentina oggetto di una corte serrata da parte di molte squadre, fra le quali soprattutto la Juventus, e Lorenzo Insigne (2.860) che, nonostante l’interesse di Inter, Arsenal e Atletico Madrid, è rimasto al Napoli.

Tammy Abraham, il bomber protagonista del colpaccio della Roma che lo ha strappato al Chelsea per 40 milioni di euro, è decimo con 2.617, seguito da Alessandro Florenzi, ex PSG ora in prestito proprio dalla Roma al Milan (2.391), da Achraf Hakimi, il difensore trasferitosi dall’Inter al PSG (1.809) e da Moise Kean, tornato alla Juventus in prestito dall’Everton (1.467).

La classifica dei top 15 più in vista del calciomercato stilata da Mediamonitor.it si chiude con Olivier Giroud, nuovo attaccante del Milan in arrivo dal Chelsea (1.387) e con Gianluigi “Gigio” Donnarumma che, dopo il trionfo agli Europei, fa il panchinaro di lusso al PSG (1.311).

(ITALPRESS).