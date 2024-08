Plotone rosso e "metodo Soumahoro". Cerno: così le toghe usano i migranti per fare politica

28 agosto 2024

Il Tempo aveva titolato "Plotone rosso": ebbene, si è messo in funzione con nuovi "casi Apostolico". Al tribunale di Palermo non è stato convalidato il fermo di cinque tunisini trattenuti in un centro per richiedenti asilo di Porto Empedocle, aperto prima di Ferragosto. Ecco perché questi casi che sono destinati a moltiplicarsi nei tribunali siciliani. Il punto con il direttore Tommaso Cerno.