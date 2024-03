Cerno smaschera il gioco di Conte e Schlein: “In Abruzzo nessun effetto sinistra

11 marzo 2024

All'indomani delle Regionali in Abruzzo, Tommaso Cerno, direttore de "Il Tempo", analizza il risultato delle elezioni. Nelle ultime settimane la sinistra, capeggiata da "Repubblica", ha cercato di dare valenza nazionale a elezioni che erano prettamente locale. Il tentativo era quello di dare una spallata al governo Meloni. Niente di tutto questo, però, è riuscito e gli italiani non si sono fatti ingannare da un’alleanza pasticciata in cui Giuseppe Conte e Elly Schlein fanno solo finta di essere amici. In Abruzzo, insomma, non c'è stato alcun "effetto Sardegna" e soprattutto alcun "effetto sinistra".