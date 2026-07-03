Vialattea, Bardo: una visione di lungo periodo per le montagne olimpiche

Investimenti, strategie, innovazione e turismo quattro stagioni al centro dell'incontro di Palazzo Madama. Al via anche la campagna skipass stagionali 2026/2027

03 luglio 2026 a

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Una montagna che investe, innova e guarda oltre la stagione invernale. È questa la visione al centro dell'incontro Vialattea // Bardo tra investimenti, legame con il territorio e visione di lungo periodo, ospitato oggi nella Sala Feste di Palazzo Madama a Torino, un’occasione per condividere con istituzioni, amministratori, operatori e stakeholder il percorso di sviluppo intrapreso da Vialattea e Bardonecchia, entrambe controllate dal fondo internazionale iCON. Un progetto che punta a rafforzare uno dei principali comprensori sciistici europei attraverso investimenti nelle infrastrutture, innovazione tecnologica, valorizzazione del capitale umano e una strategia orientata a una montagna capace di generare valore durante tutto l'anno.

Con circa 2 milioni di primi ingressi ogni anno, il sistema internazionale Vialattea // Bardo guarda oggi a un modello di sviluppo più ampio, nel quale turismo, economia, occupazione e qualità dell'esperienza diventano elementi di una stessa visione.

«Con un'offerta che arriva fino a 500 chilometri di piste e una presenza consolidata sui mercati internazionali, il sistema Vialattea // Bardo rappresenta oggi uno dei più importanti poli turistici dell'arco alpino. La nostra ambizione è consolidare questo posizionamento attraverso investimenti, innovazione e qualità dell'esperienza. Crediamo, infatti, che la montagna possa e debba essere considerata un'infrastruttura strategica capace di generare valore economico, occupazione e sviluppo per l'intero territorio», dichiara Massimo Feira, Presidente di Sestrieres S.p.A.

L'integrazione tra Vialattea e Bardonecchia rappresenta uno dei principali elementi di questa strategia: due comprensori con una forte identità e caratteristiche complementari che condividono una visione comune di sviluppo, fondata su investimenti, innovazione e valorizzazione del territorio, con l'obiettivo di rafforzare il posizionamento internazionale dell'intero sistema alpino.

«L'integrazione con Vialattea, gli investimenti sull'innevamento programmato e il rinnovamento tecnologico degli impianti rappresentano tasselli di una strategia più ampia che punta a rafforzare la competitività del territorio, migliorare l'esperienza dei nostri ospiti e generare valore per tutta l'economia locale. Bardonecchia entra oggi in una nuova fase della propria storia: più integrata, più innovativa e più forte, senza rinunciare alla propria identità autentica», commenta Nicola Bosticco, Presidente e Amministratore Delegato di Colomion S.p.A.

«Visione di lungo periodo, sinergia tra gli attori più attivi e intraprendenti dei territori, ingenti investimenti per completare il piano di potenziamento dell’innevamento programmato su tutto il comprensorio, interventi per destagionalizzare l’offerta e rendere permanente il boom della montagna estiva 2025, vera e propria sorpresa del turismo piemontese. Sono le caratteristiche per le quali il progetto pluriennale di Vialattea e Bardonecchia va esattamente nella direzione del modello di sviluppo che la Regione Piemonte sostiene con importanti stanziamenti a favore di tutti questi comparti: un modello fondato sull’innovazione, la qualità dell’offerta, l’integrazione fra turismo, commercio, sport, grandi eventi, valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche e la loro promozione nazionale e internazionale – dichiarano il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e gli assessori regionali al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi Paolo Bongioanni , alla Montagna e Sistema Neve Marco Gallo e al Bilancio Andrea Tronzano – Pubblico e privato lavorano in sinergia per rafforzare la competitività di questo importante bacino turistico del Piemonte e la sua capacità di intercettare i nuovi segmenti di domanda e mercati in profonda evoluzione, generando un’autentica crescita di valore e ricadute sulle nostre Terre Alte».

Gli impatti positivi del piano di sviluppo del comprensorio toccano certamente anche il capoluogo piemontese, come evidenziato dal Sindaco della Città metropolitana e della Città di Torino, Stefano Lo Russo, il quale dichiara: "Le montagne olimpiche sono una delle grandi eccellenze dell’area metropolitana, un patrimonio ambientale, economico e sociale che rafforza la capacità del territorio di essere competitivo a livello nazionale e internazionale. In questo contesto, il sistema Vialattea // Bardo e l’integrazione tra Vialattea e Bardonecchia rappresentano un asset strategico, perché valorizzano le specificità dei territori all’interno di una visione comune di sviluppo e ne accrescono l’attrattività. È fondamentale continuare a lavorare su una prospettiva di lungo periodo, puntando su investimenti, innovazione e destagionalizzazione, per costruire una montagna sempre più viva tutto l’anno. Torino e le sue montagne sono un unico ecosistema: fare squadra significa rafforzarne la competitività e il posizionamento internazionale, a beneficio dell’intera area metropolitana e del Piemonte”.

Il legame con il territorio – elemento centrale della “visione” per lo sviluppo di Vialattea e Bardonecchia, espressa dalla dirigenza del comprensorio – trova riscontro concreto nella presenza all’evento di Mauro Meneguzzi, Presidente Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea; Chiara Rossetti, Sindaco di Bardonecchia; Valeria Ghezzi, Presidente ANEF Nazionale; Gianpiero Orleoni, Presidente ARPIET Piemonte, i quali esprimono il loro pieno supporto al progetto.

Investimenti per la competitività

Il percorso di crescita è sostenuto da un importante piano di investimenti avviato negli ultimi anni. Dal 2022 Sestrieres S.p.A. ha investito sul territorio 50 milioni di euro, confermando una strategia orientata a destinare le risorse generate allo sviluppo del comprensorio, al miglioramento delle infrastrutture e alla competitività della destinazione.

Una parte significativa degli investimenti riguarda il potenziamento dell'innevamento programmato, considerato un elemento strategico per garantire continuità operativa, qualità della neve e affidabilità della stagione sciistica. Solo su questo fronte sono stati investiti circa 20 milioni di euro. A Sestriere è in fase di completamento l'ultima parte del grande piano di rinnovamento dell'innevamento avviato nel 2023, con un investimento complessivo di 13,5 milioni di euro che interessa i settori Alpette, Sises, Borgata e Banchetta. Parallelamente il piano viene esteso anche agli altri settori della Vialattea, con 12,5 milioni di euro già stanziati per gli interventi nelle aree di Sauze d'Oulx, Cesana-Sansicario e Cesana-Claviere, e già l'estate 2026 segna l'avvio di una prima fase di interventi, per un valore di circa 6,6 milioni di euro, concentrati sui collegamenti strategici e sulle aree prioritarie del comprensorio. L'obiettivo è realizzare una Vialattea sempre più omogenea, moderna e sostenibile, capace di garantire condizioni ottimali e una stagione sciistica sempre più affidabile.

«Investire significa costruire il futuro della montagna. Continuiamo a migliorare infrastrutture e servizi per offrire agli sciatori un'esperienza sempre più completa e affidabile. Parallelamente innoviamo anche la nostra offerta commerciale, con una campagna skipass anticipata e nuove opportunità dedicate ai nostri clienti», afferma Luisella Bourlot, Amministratore Delegato di Sestrieres S.p.A.

Una montagna che vive tutto l'anno

La visione di lungo periodo guarda oltre la stagione sciistica e punta a rafforzare il percorso di destagionalizzazione già avviato. Lo scopo è trasformare progressivamente il sistema Vialattea // Bardo in una destinazione capace di generare valore durante gran parte dell'anno, affiancando agli attuali circa 130 giorni di attività invernale almeno 90 giorni di operatività estiva, per arrivare nel tempo a oltre 220 giorni complessivi di attività.

Una strategia che intende ampliare l'offerta dedicata a trekking, mountain bike, golf, outdoor, eventi e turismo naturalistico, creando nuove opportunità economiche e occupazionali per il territorio e rafforzando il ruolo delle montagne olimpiche come destinazione turistica sempre più completa.

Al via la campagna skipass 2026/2027

L'incontro coincide inoltre con il lancio della campagna di vendita degli skipass stagionali 2026/2027, che prende il via il 4 luglio, con diverse settimane di anticipo rispetto agli anni precedenti.

Nelle prime due settimane il prezzo dello skipass stagionale rimane invariato per il terzo anno consecutivo. Successivamente, con un graduale aumento dei prezzi in tre fasce, vengono proposte le agevolazioni dedicate agli under 16, alle famiglie e a tutti coloro che scelgono di acquistare in anticipo.

Tra le principali novità della prossima stagione figurano inoltre la possibilità di pagamento rateale, la validità dello skipass stagionale anche per la stagione estiva 2027 e l'apertura serale della pista Kandahar Giovanni Alberto Agnelli di Sestriere in giornate dedicate allo sci in notturna.