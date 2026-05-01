Ascolta RTL 102.5 agli internazionali BNL d'Italia, collegamenti in diretta dal Foro italico

RTL 102.5 è la radio ufficiale degli Internazionali BNL d'Italia 2026, dal 27 aprile al 17 maggio al Foro Italico di Roma.

01 maggio 2026 a

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Dal 4 al 17 maggio, RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia saranno in diretta dal Foro Italico di Roma con programmi e collegamenti per seguire da vicino gli Internazionali BNL d’Italia. Con interviste esclusive, ospiti e retroscena inediti, le tre emittenti racconteranno in tempo reale l’atmosfera del grande torneo di tennis.

Quella tra RTL 102.5 e gli Internazionali BNL d’Italia è una partnership ormai consolidata e testimonia la grande attenzione che la prima radiovisione d'Italia riserva allo sport e agli eventi sul territorio. RTL 102.5 regalerà i biglietti per assistere al torneo. Nei prossimi giorni, visitando la sezione “Special & Contest” su RTL 102.5 Play, gli ascoltatori della prima radiovisione d’Italia potranno ricevere grandi sorprese. Il filo diretto con gli Internazionali BNL d'Italia continuerà anche nel Giornale orario, diretto da Ivana Faccioli, durante i quali saranno trasmessi aggiornamenti costanti sulle partite, i risultati e le performance degli atleti.



IL PALINSESTO

Dal lunedì al venerdì

RTL 102.5

9:00 – 11:00 – “La Famiglia giù al Nord” con Emanuele Carocci dal Foro Italico

Radio Zeta

11:00 – 13:00 – “Destinazione Zeta” con Mario Vai dal Foro Italico

13:00 – 15:00 – “Zetagram” con Cianna e Carolina Russi Pettinelli

Radiofreccia

15:00 – 17:00 – “Electric Ladyland” con Lau in collegamento dal Foro Italico

RTL 102.5

17:00 – 19:00 – “Password” con Cianna dal Foro Italico

19:00 – 21:00 – “Protagonisti” con Francesco Fredella dal Foro Italico

Sabato e domenica

Radio Zeta

13:00 – 15:00 – “Zetagram” con Olivia Bernabei dal Foro Italico

RTL 102.5

11:00 – 13:00 – “W l’Italia – No Problem” con Charlie Gnocchi, Carlo Elli e Carolina Rey dal Foro Italico

15:00 – 17:00 – “Mai visto alla radio” con Tommaso Angelini dal Foro Italico

17:00 – 18:00 – “Pop around the clock” con La Mario dal Foro Italico

19:00 – 21:00 – “Shaker” con Francesco Fredella dal Foro Italico