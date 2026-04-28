Mariastella Giorlandino e Artemisia Lab donano farmaci pediatrici per i bambini del Kenya con un plauso a Ripartiamo APS

28 aprile 2026 a

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Una fornitura di farmaci pediatrici destinati alla cura delle patologie oftalmologiche infantili è stata donata da Mariastella Giorlandino in occasione della missione umanitaria attualmente in corso in Kenya, promossa da Ripartiamo APS. Un intervento concreto volto a garantire cure essenziali ai bambini in contesti caratterizzati da forte carenza di accesso ai servizi sanitari.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno della Presidente della Fondazione Artemisia ETS e Amministratore della rete dei centri clinici Artemisia Lab, da anni attiva nella promozione della prevenzione, dell’assistenza sanitaria e della tutela delle fasce più fragili. La Fondazione, riconosciuta dalla Regione Lazio, opera attraverso servizi sanitari ed assistenziali gratuiti, attività di formazione medico-scientifica e programmi di educazione sanitaria rivolti a tutta la comunità, con particolare attenzione a donne, bambini ed anziani.

Imprenditrice, docente universitaria e figura di riferimento nel settore della sanità privata, Mariastella Giorlandino ha costruito nel tempo un modello che coniuga eccellenza clinica e responsabilità sociale. Sotto la sua guida, Artemisia Lab si è sviluppata in una rete di strutture ad alta specializzazione diffuse sul territorio, mentre la Fondazione Artemisia è diventata un presidio attivo nella promozione della cultura della prevenzione e nella realizzazione di progetti solidali, anche in collaborazione con istituzioni e realtà del terzo settore.

«La donazione destinata al Kenya rafforza questo percorso, portando il contributo della sanità italiana anche oltre i confini nazionali – spiega Mariastella Giorlandino – Garantire cure ai bambini significa investire nel futuro delle comunità. Desidero esprimere un sincero ringraziamento a Ripartiamo APS per l’impegno costante e per la collaborazione estremamente proficua che ha reso possibile questo intervento. Il loro lavoro sul campo rappresenta un esempio concreto di solidarietà operativa e di attenzione verso chi vive in condizioni di particolare vulnerabilità».

Questo è anche uno dei principi che ispira l’azione della Fondazione, da sempre impegnata nel rendere accessibili servizi sanitari di qualità senza distinzione di condizioni sociali, economiche o culturali.

In tale contesto si inserisce la collaborazione con Ripartiamo APS, realtà impegnata nello sviluppo di progetti di cooperazione internazionale e volontariato, con particolare attenzione a istruzione, salute e inclusione sociale nei Paesi in via di sviluppo. Una sinergia che conferma l’importanza di unire competenze, risorse e visioni per generare un impatto reale nelle comunità più fragili.