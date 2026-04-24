Chiambretti, Accorsi e Buccirosso a Paradise su Rai2

Stasera a mezzanotte, da Torino, lo show di Vicedomini

24 aprile 2026 a

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Roma, 24 apr. — Piero Chiambretti, Stefano Accorsi e Carlo Buccirosso sono tra i protagonisti della sesta puntata di PARADISE, in onda su Rai 2 stasera a mezzanotte. Il late night show di Pascal Vicedomini approda questa volta a Torino, tra alcuni dei suoi luoghi più rappresentativi e prestigiosi: il Teatro Regio, il Museo del Cinema, la Reggia di Venaria, il Museo Egizio, le Gallerie d’Italia e il Museo della Radio e della Televisione Italiana, per una nuova notte di spettacolo, cultura, istituzioni e intrattenimento.

Unitamente ai tre popolari artisti, interverranno il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il senatore Giorgio Maria Bergesio.

Tra gli altri ospiti, dalla Terrazza Valentino-One, anche l’attore americano Daniel McVicar, ormai torinese d’adozione, Gloria Conti, nota come la “Mary Poppins di Arezzo”, il 3 Chic Vocal Trio e i Double Bass & Voice, che porteranno musica, armonia e leggerezza.

Ampio spazio sarà dedicato anche alle eccellenze culturali del territorio, con la partecipazione di Mathieu Jouvin, sovrintendente del Teatro Regio, di Chiara Teolato, direttrice della Reggia di Venaria, Enzo Ghigo, presidente del Museo Nazionale del Cinema, e Christian Greco, direttore del Museo Egizio, in un itinerario che valorizza il patrimonio storico e artistico della città.

Non mancheranno inoltre esponenti del mondo bancario, editoriale e della formazione, tra cui Paolo Musso di Intesa Sanpaolo, Michele Berlinghieri di Forbes Italia e Alessandra Rocchi di Grandi Scuole.

Confermata anche la rubrica dedicata al benessere, con il professor Pietro Lorenzetti e Miriana Trevisan.