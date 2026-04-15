Valditara premia lo studente che ha difeso la prof accoltellata

15 aprile 2026 a

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"Oggi noi istituiamo un premio per il merito dimostrato concretamente, per premiare quei giovani indicati dalle scuole che sapranno realizzare al meglio quei valori del rispetto, della solidarietà, di una responsabilità che porta il giovane a essere un cittadino consapevole, solidale, che sa essere partecipe di una comunità, che sa capire e comprendere i valori dell'altro". Così il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, a margine della cerimonia di premiazione al ministero in viale Trastevere dello studente che ha difeso la professoressa di francese Chiara Mocchi aggredita nella scuola di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Il ragazzo di 13 anni e il personale scolastico si sono distinti il primo "per il suo coraggio" e i secondi per "il grande senso civico" dopo l'aggressione. Un'iniziativa, quella annunciata dal ministro, "che si inserisce in quella educazione al rispetto, alle relazioni, all'empatia che abbiamo avviato proprio il 9 aprile".