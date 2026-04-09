Al via la settimana verde dell'Ami: omaggio a Vessicchio

09 aprile 2026 a

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“Sorridi al Pianeta, Sorridi al Futuro. La Natura ci sorride, impariamo a rispondere”. È questo il messaggio che apre la Settimana Verde di Ambiente Mare Italia (AMI) 2026, evento diffuso a livello nazionale dedicato al green e alla sostenibilità che dal 10 al 22 aprile coinvolgerà 15 regioni con 130 iniziative.

La Settimana Verde Ami, giunta alla quarta edizione, si conferma come una delle principali esperienze di partecipazione civica e cultura ecologica, capace di unire territori, istituzioni, scuole e cittadini in un percorso condiviso di responsabilità. Non una semplice rassegna, ma una vera festa nazionale dell’ambiente, sostenuta da importanti patrocini istituzionali, tra cui il MASE, la Commissione europea, il Parlamento europeo, la Marina Militare e la Guardia Costiera.

Un progetto che cresce nei numeri e nell’impatto. Dal 2023 a oggi la Settimana Verde AMI ha realizzato oltre 400 eventi in tutta Italia, coinvolto più di 200 comuni e attivato ogni anno migliaia di cittadini. Oltre 80.000 i partecipanti direttamente impegnati nelle attività, mentre più di 4 milioni di persone vengono raggiunte annualmente attraverso iniziative di informazione e sensibilizzazione.

Numeri che si traducono in azioni concrete: interventi di pulizia e monitoraggio degli ecosistemi (mari, laghi, spiagge e boschi), attività educative per studenti e scuole, percorsi di inclusione sociale e iniziative di valorizzazione del territorio. Un lavoro reso possibile grazie alla rete delle delegazioni territoriali e dei volontari di AMI, insieme al contributo di associazioni e istituzioni locali e al supporto di realtà nazionali come la Lega Navale Italiana, l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, la Federazione Italiana Vela e la FIDAPA BPW Italy.

L’edizione 2026 porta con sé anche un momento di riflessione e riconoscenza: sarà dedicata al compianto Maestro Beppe Vessicchio, storico testimonial dell’iniziativa, la cui partecipazione negli anni ha rappresentato un elemento di grande valore umano e culturale, contribuendo a rafforzare il messaggio di armonia tra uomo e natura.

