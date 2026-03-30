Elite model look, gran finale quest'anno sul palco delle Corsie Sistine a Roma

30 marzo 2026 a

a

a

Per oltre quattro decenni, Elite Model Look ha attraversato continenti e culture alla ricerca di volti capaci di interpretare e anticipare l'evoluzione della bellezza contemporanea. È da questo straordinario osservatorio globale che sono partite le carriere delle supermodelle più leggendarie di sempre, icone che hanno segnato epoche e continuano a ispirare generazioni. Da Cindy Crawford a Gisele Bündchen, da Alessandra Ambrosio a Lara Stone, fino alle voci più attuali e influenti della moda globale come Vittoria Ceretti, Mona Tougaard, Fei Fei Sun, Mayowa Nicholas, Matthew Bell e Davidson Obennebo. Ognuna di queste star ha mosso i primi passi nel settore grazie allo sguardo attento e visionario degli scout Elite, capaci di individuare talenti destinati a riscrivere le regole dell'estetica e dello stile. Oggi, quel viaggio alla scoperta del futuro della moda fa tappa in Italia e lo fa scegliendo una cornice di straordinario prestigio storico e artistico. La 41ª edizione della World Final di Elite Model Look si terrà il prossimo 17 luglio a Roma, trasformando uno dei gioielli più preziosi del Rinascimento in un palcoscenico internazionale sotto i riflettori della moda globale. Le Corsie Sistine dell'Arcispedale di Santo Spirito in Sassia, uno dei complessi monumentali più antichi e affascinanti della Capitale, rappresentano una location dal valore inestimabile. Questo capolavoro architettonico voluto da Papa Sisto IV nel 1475, celebre per i suoi vasti cicli di affreschi e per la struttura imponente che si sviluppa per oltre 120 metri di lunghezza, con le sue magnifiche volte lignee e le decorazioni quattrocentesche, offrirà un contrasto suggestivo e potente con la modernità e il dinamismo della passerella.

Cinquanta finalisti, provenienti da ogni angolo del pianeta, si apprestano a vivere un'esperienza indimenticabile. Selezionati attraverso i casting di Elite Model Look, un contest che negli anni ha saputo creare un archivio impareggiabile di volti e storie, ragazzi e ragazze, ciascuno interprete di una bellezza e di un talento unici e complementari, si sfideranno per entrare nel mondo professionale della moda. In palio c'è un posto nel network esclusivo delle agenzie Elite, un biglietto da visita che rappresenta da sempre una garanzia di visibilità e successo globale. Prima di affrontare la passerella finale, i protagonisti di questa edizione vivranno un'esperienza immersiva e formativa unica, pensata per prepararli non solo all'evento ma all'intero percorso professionale che li attende. Dal 13 al 16 luglio, Villa Cornetto-Bourlot, magnifica villa settecentesca immersa nel parco secolare della Tenuta Sant'Antonio, nel cuore di Tivoli, ospiterà l'esclusivo Elite Model Look Bootcamp. Questa oasi di pace e bellezza senza tempo, circondata dal verde della campagna laziale e ricca di suggestioni storiche, diventerà per quattro giorni il centro nevralgico della formazione e della crescita dei talenti di domani.

Ad accompagnare i due capitoli più attesi della 41ª Elite Model Look World Final – l'intensità formativa del model bootcamp e la serata finale sul palco delle Corsie Sistine – ci sarà Gas, clothing partner ufficiale della manifestazione. I finalisti indosseranno esclusivamente il brand, avvolti in uno stile contemporaneo che celebra l'autenticità e il carisma di chi si prepara a calcare i palcoscenici più esclusivi della moda internazionale. Il model bootcamp è stato concepito come un percorso a 360 gradi, andando ben oltre la semplice preparazione tecnica alla sfilata. I finalisti lavoreranno a stretto contatto con i professionisti dell'agenzia e con esperti del settore in un programma intensivo che spazia dallo studio dell'immagine, allo styling al coaching personalizzato. Sono previste sessioni dedicate agli shooting fotografici professionali e workshop mirati su come affrontare i casting e padroneggiare il linguaggio tecnico della moda, inoltre, un walking coach insegnerà le tecniche per una camminata perfetta, per muoversi con sicurezza in passerella.



Particolare attenzione sarà dedicata alla comunicazione e alla costruzione dell'identità pubblica: il programma include infatti moduli di media training per affrontare interviste e apparizioni pubbliche, social media training per imparare a gestire la propria immagine online, sessioni sulla creazione di contenuti digitali e approfondimenti sullo sviluppo del personal branding. L'obiettivo è fornire a questi giovani talenti gli strumenti concreti e le competenze fondamentali per affrontare con consapevolezza, professionalità e solidità le sfide di un settore complesso e competitivo come quello della moda. L'esperienza del model bootcamp è pensata e strutturata per promuovere l'empowerment personale e professionale dei ragazzi coinvolti, in un'ottica di crescita integrale della persona. Coach ed esperti internazionali guideranno i finalisti attraverso approfondimenti dedicati al benessere psicofisico, con sessioni di mindfulness e gestione dello stress legato alla performance. Non mancheranno momenti dedicati alla pratica sportiva, fondamentale per sviluppare consapevolezza corporea e disciplina, e workshop sui temi della sostenibilità nella moda, per formare professionisti attenti alle problematiche etiche e ambientali del settore, infine il percorso formativo sarà arricchito da momenti culturali e attività ludico-ricreative.

Un approccio olistico che mira a fornire loro non solo visibilità, ma anche visione, responsabilità e la consapevolezza necessaria per costruire una carriera duratura e sostenibile nel tempo. Al termine di questo intenso percorso di formazione e crescita, il 17 luglio la città di Roma si prepara ad accogliere l'evento più atteso della manifestazione: a supporto dell’iniziativa, anche il patrocinio dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale guidato da Alessandro Onorato e del patrocinio dell’Italian Trade Agency. La storica Corsia Sistina si trasformerà in una passerella spettacolare dove i cinquanta finalisti muoveranno i loro primi passi decisivi nel settore davanti a trecento ospiti selezionati, tra cui rappresentanti del mondo della moda, del giornalismo, della cultura e dello spettacolo. Al termine della sfilata, una giuria di esperti decreterà i vincitori di questa 41ª edizione: una ragazza e un ragazzo che entreranno a far parte del network internazionale delle agenzie Elite, firmando un contratto che rappresenta il primo passo concreto verso una carriera nel mondo della moda, seguendo le orme delle leggende che hanno fatto la storia del settore.