Fisco, Casasco: "Forza Italia ha vinto battaglia su dividendi e Iperammortamento"

27 marzo 2026 a

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“Il Consiglio dei Ministri ha appena approvato un decreto-legge che accoglie pienamente le proposte di Forza Italia, che fin da subito ho portato avanti con determinazione, per rendere il sistema fiscale più equo e snello. Parliamo di misure reali che premiano chi investe in Italia, crede nel futuro del nostro Paese e tutela le start-up Italiane. Proprio queste rappresentano l’ anello di congiunzione tra gli investimenti del presente e lo sviluppo innovativo del Paese. In primo luogo, vengono ripristinate le regole di tassazione sui dividendi incassati e sulle plusvalenze realizzate da cessioni da partecipazioni, proprio come funzionava prima della Legge di Bilancio 2026. Forza Italia si è battuta per eliminare quelle penalizzazioni a danno degli imprenditori che investono nel capitale di rischio e questo decreto legge conferma che avevamo ragione. Inoltre, come richiesto da un ordine del giorno dell’ Onorevole di Forza Italia Raffaele Nevi ,si estende l’iperammortamento a tutti i beni strumentali ovunque prodotti. Questo significa più incentivi per chi compra macchinari e attrezzature, innovando e favorendo la crescita delle imprese italiane. Queste novità sono figlie della ragionevolezza e della vera semplificazione fiscale che Forza Italia porta avanti con determinazione e dedizione. Forza Italia non smetterà mai di battersi per un fisco equo per famiglie e imprese, e sarà sempre vicino a chi produce e investe”. Così Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento Economia del partito.