Perché il libro è la nuova arma del potere contrattuale secondo Davide Falletta

Luca Rossignoli 09 marzo 2026

È giunto il momento di ribaltare i luoghi comuni dell’editoria: "In un'era di contenuti usa e getta, la cultura d'impresa non è un costo, ma l'unico asset che garantisce una posizione di forza nelle trattative."

Per troppo tempo abbiamo accettato una dicotomia falsa: da una parte la cultura, nobile ma improduttiva; dall'altra il business, cinico e fatturante. Oggi questa barriera è crollata. Nel mercato attuale, la cultura è diventata capitale economico. E il libro d'impresa ne è la banconota più pesante.

A teorizzare questo cambio di paradigma è Davide Falletta , fondatore dell'omonima casa editrice, che ha costruito il suo modello su un principio chiarissimo: trasformare il sapere immateriale di un imprenditore in un asset fisico che genera potere contrattuale.

La profondità vince sulla superficie

"Dobbiamo smettere di vedere il libro come un oggetto da scaffale", spiega Falletta. "Il libro è un'arma negoziale. È la certificazione fisica che non sei un improvvisato, ma che possiedi un metodo, una storia e una struttura".

Il concetto di cultura come capitale è tutto qui: mentre i concorrenti investono in pubblicità effimere (una spesa), l'imprenditore lungimirante investe nella cristallizzazione del proprio sapere (un capitale). Quando ci si siede a un tavolo importante, appoggiare il proprio volume davanti all'interlocutore cambia istantaneamente i rapporti di forza. Non serve urlare per dimostrare la propria competenza; il libro lo fa al posto tuo, giustificando parcelle più alte e scoraggiando la negoziazione al ribasso.

Infrastrutture per monetizzare il sapere

Tuttavia, il capitale va fatto fruttare. Un libro chiuso in magazzino è un capitale immobilizzato, inutile. Qui interviene la differenza tra l'editoria classica (che stampa e spera) e l'approccio ingegneristico di Davide Falletta Editore .

"Non basta scrivere", continua l'editore. "Bisogna costruire un'architettura di vendita attorno a quella cultura". Il metodo prevede la creazione di ecosistemi proprietari (il cosiddetto book funnel) che prendono il lettore per mano e lo trasformano in cliente. Il libro non è il fine, è il veicolo che trasporta il valore dell'autore direttamente nelle mani del target giusto, trasformando l'autorità culturale in contratti firmati.

La rivincita della sostanza

In un'Italia spesso distratta dall'apparenza degli influencer, scrivere un libro diventa l'atto di ribellione dei produttori veri. È il modo in cui le famiglie imprenditoriali e i professionisti seri difendono il proprio spazio. Investire nella propria cultura aziendale significa costruire un vantaggio competitivo inattaccabile: perché le mode passano, ma il capitale culturale è l'unico asset che non si svaluta mai.

Per capire come il sapere possa trasformarsi in potere contrattuale reale, e non restare cultura inerte, il punto di partenza è questo: davidefalletta.it .



