RTL 102.5 Power hits estate 2026: i primi 9 big del concertone romano che apre l'estate

Dalla Capitale verso la finalissima all'Arena di Verona: il 31 maggio 2026 inizia la corsa al tormentone estivo con RTL 102.5, la prima radio d'Italia. Quest'anno il Power hits estate celebra 10 anni ed è l'unico evento musicale dal vivo con una classifica settimanale per decretare il tormentone il prossimo 1 settembre all'Arena di Verona. RTL 102.5 Power Hits Estate raddoppia: il 31 maggio 2026, presso il Centrale del Foro Italico di Roma, un cast straordinario di artisti sarà protagonista di una serata-evento imperdibile. I primi nomi annunciati sono: DITONELLAPIAGA, FEDEZ, GABRY PONTE, J-AX, LEVANTE, NAYT, SAL DA VINCI, SAMURAI JAY, THE KOLORS, a cui si aggiungeranno tanti altri grandissimi artisti!