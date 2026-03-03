Roma, entro l'estate gli undici P.Stop saranno dotati anche di defibrillatori

Da. Ve. 03 marzo 2026 a

Nati con la funzione prevalente di dotare la città di servizi igienici, assai carenti, ora i P. Stop turistici (pit stop), gestiti dalla P.Stop Srl, concessionaria del Comune di Roma, si doteranno anche di moderni defibrillatori. Al momento due degli undici presenti in città, ovvero Termini ed Esquilino, sono stati già istallati, entro l’estate toccherà agli altri nove presenti in punti strategici di Roma, quartieri e strade a più alto afflusso turistico come piazza di Spagna, Porta Maggiore, Santa Maria in Liberatrice, via XX Settembre, via Zanardelli. I Pit Stop esistono da una decina di anni ed è di Tommaso Innocenzi, Presidente della società che li gestisce, in accordo con l’amministrazione comunale, l’idea di servirli di servizi che diventano sempre più all’avanguardia. Accanto, infatti, alla funzione prevalente di bagni igienici «sorvegliati» a vista dal personale per evitare danneggiamenti dato il loro esistere in zone ad alta concentrazione di stranieri e senza tetto, come Termini o Esquilino, si è pensato di dotare questi punti turistici di altre opportunità quali la vendita di acqua in bottiglia, la biglietteria per concerti, musei, eventi e partite, il merchandising turistico di produttori italiani in collaborazione con artisti romani. Da circa sei mesi, poi, è nata la collaborazione con la piattaforma Be-It, che mette in comunicazione operatori turistici, albergatori e punti vendita con clienti e fornitori di servizi, creando un ciclo virtuoso che consente di vendere servizi turistici italiani senza passare da operatori con sede all’estero, e dunque facendo risparmiare sulle commissioni.

«Puntiamo molto su questa piattaforma - ha spiegato Innocenzi - e vogliamo implementarla ulteriormente. Così come non è escluso che si potranno aggiungere altri P.Stop a quelli che già esistono perché il potenziale è grande e gli utenti continuano a crescere». Gettonassimo l’uso dei bagni, soprattutto per gli stranieri, nel 2024 sono stati oltre 360 mila di cui 169 mila solo a piazza di Spagna. I romani sono un po’ reticenti di fronte alla richiesta di 1,50 euro, ma forse è solo questione di abitudini, in una città fortemente carente di servizi igienici pubblici averne a disposizione puliti e moderni fa rimanere quasi increduli.