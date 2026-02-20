Lunedì 23 febbraio al Senato la conferenza stampa “Per un Libano democratico e sovrano”

20 febbraio 2026 a

Lunedì 23 febbraio, alle ore 11:30, presso la Sala "Caduti di Nassirya" di Palazzo Madama, si terrà la conferenza stampa dal titolo "Per un Libano democratico e sovrano". L’iniziativa, promossa dalla Senatrice Stefania Craxi, Presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato, intende accendere i riflettori sulla delicata fase di transizione che sta attraversando il Paese dei Cedri.

L'evento giunge in un momento di svolta geopolitica. La recente caduta del regime siriano e il progressivo indebolimento dell’influenza iraniana hanno drasticamente ridotto la capacità di condizionamento di Hezbollah sulle istituzioni libanesi. Questo nuovo scenario ha già permesso l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, Joseph Aoun, ponendo fine a oltre due anni di vacatio istituzionale.

La sfida resta tuttavia complessa: il Libano affronta una crisi economica senza precedenti, aggravata dalla gestione di 1,8 milioni di profughi siriani su una popolazione di soli 5,8 milioni di abitanti. Durante l'incontro verrà ribadita l'importanza del sostegno politico ed economico dei governi occidentali e dell'Italia, storicamente presente nel Paese con oltre 1.250 militari inquadrati nella missione UNIFIL.

Interverranno alla conferenza:

Stefania Craxi, Presidente della Commissione Esteri e Difesa del Senato;

Enrico Borghi, Vicepresidente di Italia Viva;

Carla Jazzar, Ambasciatore del Libano in Italia;

Fabio Squillante, Direttore Generale di Agenzia Nova;

Talal Khrais, Corrispondente dell’agenzia libanese NNA.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Agenzia Nova e NNA.