Riccardo Lodoli di Hai Again lancia un messaggio a chi va al Festival: "A Sanremo con i capelli"

La patch cutanea arriva a Sanremo? Forse c'è sempre stata, come in molte altre città d'Italia. E' boom di richieste per mettere una toppa alla calvizie e tornare ad avere i capelli in testa come un tempo. E Riccardo Lodoli, imprenditore che ha fondato Hair Again, è pronto a sbarcare a Sanremo. "Se qualcuno degli addetti ai lavori vuole i capelli sono pronto ad arrivare al Festival", dice Lodoli. Il suo centro a Roma, di recente ristrutturato, sta andando fortissimo con centinaia e centinaia di clienti che hanno provato la sua patch cutanea: un rimedio non chirurgico per riavere i capelli. "Non è affatto problematico per la cute, ormai i nostri impianti capillari di ultima generazione sono ultra sottili, invisibili, adatti a tutte le pelli. Si installano con il tape (una sorta di nastro adesivo) che dura nel tempo e garantisce la manutenzione anche a casa, in qualsiasi posto senza la necessità di recarsi in uno dei centri", ricorda Lodoli. La sua mission, iniziata più di 10 anni fa, lo vede tra i primi in Italia a installare patch cutanee. "La calvizie per molti ragazzi ed adulti è un problema invalidante, che può essere superato finalmente in pochissimo tempo", conclude.