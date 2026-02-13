Artemisia Lab rafforza la sua mission: tecnologia di ultima generazione e prevenzione accessibile

13 febbraio 2026 a

a

a

Artemisia Lab consolida la propria missione sanitaria mettendo al centro innovazione tecnologica, prevenzione e accessibilità ai servizi diagnostici. L’obiettivo è offrire ai pazienti percorsi clinici sempre più avanzati, rapidi e affidabili, integrando competenze specialistiche e tecnologie di ultima generazione. Il network dispone oggi di Cardio TAC di ultima generazione e TAC di ultima generazione, strumenti ad alta precisione che consentono esami diagnostici dettagliati con tempi ridotti e minore esposizione radiologica. L’investimento tecnologico rientra in una strategia più ampia orientata a garantire standard elevati nella diagnostica cardiovascolare e per immagini. Artemisia Lab è inoltre Centro Vaccinale per malattie tropicali, punto di riferimento per la prevenzione internazionale e per chi viaggia verso Paesi a rischio. Il servizio include consulenze specialistiche e protocolli vaccinali personalizzati, nel rispetto delle linee guida nazionali e internazionali. Nel quadro delle iniziative dedicate alla prevenzione, Artemisia Lab promuove una campagna sulle visite dermatologiche, offrendo uno sconto del 15%. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di incentivare i controlli periodici della pelle, fondamentali per la diagnosi precoce di patologie cutanee e per la tutela della salute. Tecnologia avanzata, prevenzione mirata e attenzione al paziente rappresentano i pilastri della mission di Artemisia Lab: un modello sanitario integrato che coniuga innovazione, competenza e accessibilità.