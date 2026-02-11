Repower Italia e ESA NanoTech: siglano una partnership che trasforma il mercato del riscaldamento grazie al grafene

L'operatore energetico e l'azienda di tecnologia italiana danno vita ad una collaborazione che porterà alla distribuzione dei prodotti G-radiant Plug&Play di ESA NanoTech attraverso la rete commerciale di Repower.

Milano, 10 febbraio – Repower, azienda attiva nel settore energetico e della mobilità sostenibile, ed ESA NanoTech, impresa innovativa nel panorama delle nanotecnologie applicate a base di grafene, presentano una partnership strategica per portare sul mercato la linea dei prodotti G-radiant Plug&Play di ESA NanoTech, che verranno distribuiti attraverso la rete commerciale e il canale e-shop di Repower.

La collaborazione nasce per rendere accessibile una tecnologia altamente innovativa: attraverso le potenzialità del grafene i nuovi sistemi offrono un riscaldamento smart, flessibile e sostenibile, privo di emissioni elettromagnetiche e più efficiente a livello energetico, grazie alle proprietà del grafene che permettono una riduzione del 30% dei consumi.

I prodotti G-radiant Plug&Play hanno molteplici applicazioni: dai sistemi personalizzabili per abitazioni residenziali alle soluzioni affidabili per uffici, negozi e spazi pubblici, fino al riscaldamento di capannoni e aziende, attraverso pannelli radianti, pedane per postazioni di lavoro, pannelli industriali W-radiant e molti altri utilizzi. La partnership con Repower permetterà di promuovere ulteriormente questa tecnologia grazie alle applicazioni che possono integrarsi facilmente nei processi produttivi delle aziende.

“Siamo entusiasti di questa nuova partnership – commenta Fabio Bocchiola, Amministratore Delegato di Repower Italia – perché ESA NanoTech è un’eccellenza italiana e siamo orgogliosi di esserne partner. Repower metterà a disposizione i propri canali di distribuzione, rivolti principalmente alle aziende, per promuovere la diffusione di una soluzione all’avanguardia, in grado di migliorare sensibilmente il comfort sui luoghi di lavoro e contemporaneamente di ridurre i consumi. Grazie all’efficienza e alla sostenibilità che caratterizzano questo uso del grafene, prodotto da ESA NanoTech con processi innovativi e attenti all’impatto ambientale, le decine di migliaia di aziende clienti di Repower avranno la possibilità di conoscere da vicino una tecnologia quanto mai promettente”.

“Questo accordo strategico con Repower – sottolinea Gabriele Benedetto, CEO di ESA NanoTech – conferma il valore della nostra ricerca e ci permette di rendere largamente accessibile una tecnologia basata su caratteristiche uniche, nettamente superiori agli standard attuali. Il grafene consente infatti di creare sistemi riscaldanti che abbinano una resa eccezionale a consumi ridotti, superando i limiti fisici dei materiali tradizionali. Grazie alla forza commerciale di Repower, possiamo finalmente proporre alle famiglie e alle aziende italiane un’alternativa concreta: una soluzione che abbatte i costi e introduce un nuovo paradigma di comfort, frutto di un processo produttivo che rappresenta l’avanguardia dell’innovazione tecnologica”.