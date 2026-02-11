ALTROVE, il dialogo tra materia e visione allo Spazio Merlo

Rebecca Manganaro 11 febbraio 2026 a

Si è svolta allo Spazio Merlo, in via Carlo Emery, la mostra “Altrove”, progetto espositivo che ha messo in relazione la ricerca scultorea e pittorica di Antonia Leonardi con il linguaggio fotografico di Raffaella Franci, a cura di Chiara Castria e Paola Gambino della SUarte Gallery. Allestita in un contesto carico di memoria storica, lungo l’antico tracciato della via Flaminia, la mostra ha presentato trenta opere tra scultura, pittura e fotografia. Fulcro del percorso le sfere policrome di Leonardi, denominate Altrove: forme essenziali che sintetizzano la relazione tra materia e dimensione cosmica, tra silenzio interiore e tensione verso l’universo. Come osserva il critico Andrea Baffoni, si tratta di una ricerca che approda a “una sintesi formale estrema attraverso il dialogo tra pittura e scultura”. Il confronto con le fotografie di Raffaella Franci ha ampliato il significato del progetto, riportando l’attenzione sul gesto creativo e sulla dimensione umana del fare artistico. Le immagini, incentrate sulle mani e sul processo di lavoro, hanno costruito un contrappunto visivo alle opere di Leonardi, sottolineando il rapporto tra azione fisica e genesi dell’opera. Tra gli ospiti intervenuti alla serata inaugurale, la presenza di Laura Morante ha rappresentato un momento di particolare rilievo, confermando l’interesse del mondo dello spettacolo per un progetto espositivo di forte intensità poetica e visiva. L’evento ha registrato una significativa partecipazione di pubblico e di personalità della cultura. A completare il senso della mostra, la citazione di Jovanotti, riportata nel contesto del progetto: «Credo sia proprio questo che dovrebbe fare l’arte: portarti altrove, spostarti, sorprenderti», un pensiero che ben sintetizza lo spirito dell’esposizione e il percorso proposto al visitatore.