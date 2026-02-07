Giornata Internazionale contro le Mutilazioni Genitali Femminili – Convegno Regione Lazio

07 febbraio 2026 a

Si è svolto il 6 febbraio 2026, presso la Sala Tirreno della Regione Lazio, il convegno internazionale dedicato alla Giornata mondiale contro le Mutilazioni Genitali Femminili (MGF), promosso e moderato dal Prof. Aldo Morrone, presidente IISMAS e figura di riferimento internazionale nella medicina delle migrazioni.

All’apertura e nel corso dei lavori, fra le diverse personalità, sono intervenuti:

* Edy Palazzi, Vice Presidente V Commissione Consiliare Permanente Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo

* Fabio De Lillo, Responsabile del Coordinamento delle attività strategiche della spesa farmaceutica della Regione Lazio

* Marietta Tidei, Consigliere regionale e Vice Presidente II Commissione

* Mariastella Giorlandino, Presidente Fondazione Artemisia

Il Prof. Morrone ha richiamato la necessità di un impegno sinergico e internazionale per contrastare le MGF e tutte le forme di violenza di genere, inclusi fenomeni estremi come lo stupro di guerra, sottolineando l’urgenza di politiche condivise tra istituzioni, Paesi e loro leader. Centrale il richiamo alla vera accoglienza e inclusione, alla formazione culturale e sanitaria e alla costruzione di reti territoriali capaci di intercettare situazioni di vulnerabilità.

La presidente Mariastella Giorlandino ha rinnovato l’impegno gratuito della Fondazione Artemisia nella prevenzione, nell’assistenza multidisciplinare e nella formazione professionale. Ha inoltre ricordato il lavoro svolto nelle scuole tramite Artemisia Academy, che propone percorsi di educazione scientifica, emotivo‑relazionale, civica e sociosanitaria, affrontando temi quali il rispetto della Persona, la prevenzione della violenza, la salute riproduttiva e la comprensione delle differenze culturali. Tra i docenti Artemisia Academy, anche il Prof. Morrone, con lezioni di sessuologia transculturale e educazione alla salute ed alla inclusione.

Annunciata inoltre una Giornata di Prevenzione e Assistenza Gratuita Fondazione Artemisia, aperta alla collettività, dedicata ad accoglienza, ascolto, valutazione e consulenza per famiglie e bambine esposte a rischio di violenza, MGF o altre vulnerabilità socio‑sanitarie.