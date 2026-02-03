Aurigemma a Bruxelles: “Il Piano strategico europeo per le emergenze sanitarie nasce dal confronto con territori e stakeholder”

03 febbraio 2026 a

“La costruzione di una risposta europea resiliente ed efficace alle future crisi sanitarie non può prescindere dal coinvolgimento diretto delle Regioni e dal dialogo costante con i principali attori del settore. Gli incontri di oggi confermano la volontà di costruire un Piano strategico che sia concreto, innovativo e capace di tutelare realmente la salute dei cittadini”. Lo ha dichiarato Antonello Aurigemma, Presidente del Consiglio regionale del Lazio e Coordinatore della Conferenza delle Assemblee Legislative delle Regioni italiane, a margine degli incontri avuti a Bruxelles con i principali stakeholder europei.

Il Presidente Aurigemma, in qualità di Relatore presso il Comitato delle Regioni (CdR), ha presentato le linee guida del Piano strategico delle emergenze sanitarie, confrontandosi con realtà di rilievo internazionale quali Cittadinanzattiva, EUCOPE (Confederazione europea degli imprenditori farmaceutici), Vaccines Europe e l’EUHA (Alleanza Europea degli Ospedali Universitari).

“Il confronto con il mondo dell’industria farmaceutica, con le eccellenze della ricerca ospedaliera e con le associazioni che tutelano i diritti dei cittadini è fondamentale per definire strategie di prevenzione e risposta tempestive”, ha sottolineato Aurigemma. “Con EUCOPE e Vaccines Europe abbiamo approfondito il tema della sicurezza degli approvvigionamenti e dell’innovazione, mentre con l’EUHA e Cittadinanzattiva ci siamo concentrati sulla centralità del paziente e sulla capacità di tenuta dei nostri sistemi ospedalieri universitari durante le fasi critiche”.

“Il Piano di cui sono relatore – ha proseguito il Coordinatore – mira a creare una cornice europea che valorizzi il ruolo delle Assemblee legislative regionali, che sono i primi presidi sul territorio durante le emergenze. La sinergia tra pubblico e privato, unita a una governance chiara e coordinata a livello UE, è l’unica strada per non farci trovare impreparati di fronte alle sfide future”.

“Gli spunti emersi oggi saranno preziosi per perfezionare il documento che presenteremo al Comitato delle Regioni, con l’obiettivo di fare del Lazio e delle Regioni italiane i protagonisti di una nuova stagione di sicurezza sanitaria europea”, ha concluso il Presidente Aurigemma.