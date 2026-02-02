Appalti e contrasto alla mafia: convegno alla Camera dei deputati su informative antimafia e limiti operativi

02 febbraio 2026 a

a

a

Si terrà lunedì 2 febbraio, a partire dalle ore 15.00, presso la Camera dei deputati – Sala della Lupa, su iniziativa dell’On. Lorenzo Cesa, Presidente della Delegazione Parlamentare Italiana Nato, il convegno dal titolo “Appalti e contrasto alla mafia: informative antimafia e limiti operativi”.

L’iniziativa intende approfondire il ruolo delle informative antimafia nel sistema degli appalti pubblici, analizzandone l’efficacia, le criticità applicative e i limiti operativi alla luce della normativa vigente e delle più recenti evoluzioni giurisprudenziali.

Il confronto vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, magistrati esperti del settore, operatori del diritto e studiosi, chiamati a discutere strumenti di prevenzione e contrasto alle infiltrazioni mafiose nell’economia legale, con particolare riferimento alle procedure di affidamento e ai profili di tutela delle imprese.

Il convegno si propone come un momento di riflessione tecnica e istituzionale su un tema di forte attualità, centrale nel dibattito pubblico e nella lotta alla criminalità organizzata.

L’evento è ospitato presso la Camera dei deputati nella meravigliosa Sala della Lupa.