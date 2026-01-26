Finale “Stelle in Corsa” a Siena: voto del pubblico e giuria al 50%, ospite Nicolò De Devitiis

26 gennaio 2026 a

La serata finale di “Stelle in Corsa” si annuncia come un appuntamento di grande spettacolo, con un meccanismo di voto che mette davvero il pubblico al centro. Mercoledì 28 gennaio, alle ore 1, il Teatro dei Rinnovati ospiterà l’evento conclusivo del talent show promosso dal Comune di Siena e dedicato ai giovani artisti del territorio provinciale.

A rendere ancora più attesa la serata sarà la presenza di Nicolò De Devitiis come special guest. Il volto noto della tv, figura centrale del programma “Le Iene” di Italia 1 e protagonista anche di altre produzioni delle reti Mediaset, parteciperà come ospite d’eccezione allo spettacolo finale.

Nato a Roma nel 1990, De Devitiis è autore, inviato e conduttore televisivo e radiofonico. Il suo percorso formativo include una laurea in Economia e un master in Marketing e Comunicazione, prima di farsi notare come “bike blogger” grazie a contenuti innovativi e originali che hanno attirato l’attenzione dei media.

Dal 2014 è entrato nel mondo della televisione e il grande pubblico lo associa soprattutto al ruolo di inviato nel programma “Le Iene” su Italia 1. In quel contesto ha consolidato una cifra narrativa basata su reportage e interviste dal ritmo serrato, con uno stile diretto e coinvolgente, partecipando nel tempo a numerosi programmi anche come conduttore e come inviato.

Parallelamente, ha maturato una solida esperienza radiofonica lavorando come speaker per Radio 105, Radio2 e Radio Zeta. La sua attività è caratterizzata da un’attenzione specifica ai temi culturali, sociali e musicali, proposti con un approccio dinamico e vicino alle nuove generazioni.

Il momento decisivo della finale di “Stelle in Corsa” passerà dal voto: quello del pubblico presente in sala contribuirà in modo determinante alla proclamazione del vincitore, insieme al giudizio della giuria tecnica. La giuria è composta da Fioretta Mari, Matilde Brandi e Vincenzo Bocciarelli, e i due blocchi di voto avranno un peso paritario del 50% ciascuno.

Il percorso che porta alla finale nasce dai casting dello scorso ottobre e da una selezione che ha registrato un’ampia partecipazione anche online. I dieci finalisti che si contenderanno la vittoria sono: Ilaria Villani, Gloria Paccagnini, Elia Lunghini, il Trio Meschino, Matilde Berrettini, Viola Bambini, Simone Manganelli, Giulio Martorelli, Andrea Bellotti e Matilde Bocci.

Sul palco, accanto ai finalisti, ci saranno anche Raul Bartalini Bigi, Simone Cristofori, Bruna Maria Giugno, Massimiliano Mattii, Sofia Verdiani e Jinsui Yang. Pur essendo protagonisti della serata, non saranno coinvolti nella votazione finale, mentre le prove in questi giorni stanno entrando nella fase conclusiva sotto la direzione artistica e la regia di Vincenzo Bocciarelli.

Il progetto è promosso dall’assessorato alle politiche giovanili del Comune di Siena e ha evidenziato risultati importanti anche sul fronte digitale. La piattaforma ufficiale ha superato i 36.700 utenti attivi, ha raccolto 5.839 voti e ha generato circa 270.000 visualizzazioni complessive sui canali social, segno di un coinvolgimento trasversale che va oltre i confini cittadini.

La posta in gioco unisce riconoscimento e opportunità: oltre al premio in denaro di mille euro, è prevista l’apertura della rassegna “Sboccia l’Estate 2026” ai Teatri di Siena. Una prospettiva che rafforza il senso dell’iniziativa e conferma la vocazione della finale a restituire al teatro un ruolo di spazio vivo di incontro e scoperta.