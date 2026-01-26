È in edicola “AMICI CUCCIOLOTTI 2026”, la nuova collezione festeggia 20 anni di collaborazione tra ENPA e Amici Cucciolott

26 gennaio 2026 a

Nel 2007, l’editore Dario Pizzardi inaugura il marchio “AMICI CUCCIOLOTTI” per realizzare il suo sogno di creare UNA COLLEZIONE DI FIGURINE “CHE SALVA GLI ANIMALI”. Fin dall’inizio sceglie di collaborare con L’ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI, perché presente sul territorio italiano con migliaia di Volontari che ogni giorno, con la loro assoluta dedizione, garantiscono il benessere di decine di migliaia di animali abbandonati accudendoli con cura e competenza. Il suo sogno, in pochi anni, si trasforma nel sogno collettivo di una comunità di milioni di collezionisti che condividono la passione per il gioco delle figurine e, soprattutto, i valori assoluti del rispetto verso gli animali e della solidarietà verso i più fragili. Da questa comunità di sognatori, ormai da 20 anni, si sprigiona una grande ENERGIA CUCCIOLOTTA che sostiene il lavoro quotidiano dei Volontari ENPA.

L’editore Dario Pizzardi spiega così l’essenza del suo progetto: “Amici Cucciolotti ha scelto di accarezzare l’anima dei bambini e delle bambine da 0 a 100 anni in su, facendoli divertire con una collezione di figurine che li coinvolge a fare veramente del bene, per realizzare un futuro migliore attraverso le Missioni Possibili. È un modo tradizionale, ma proprio per questo rivoluzionario, per “restare umani” accordandosi alle ragioni del cuore, in un mondo che cambia sempre più velocemente e tende a sostituire i valori con gli algoritmi. Da 20 anni, insieme ai nostri collezionisti, abbiamo costruito una relazione affettiva con i Supereroi dell’Ente Nazionale Protezione Animali, sostenendoli nel loro impegno quotidiano a difesa dei più fragili. Tutto questo costituisce la ragione e la motivazione del mio lavoro di editore, che mi regala la gratificazione enorme, come uomo responsabile, di contribuire alla realizzazione di un mondo più cucciolotto.”

Durante questi 20 anni, gli effetti di queste Missioni Possibili si sono materializzati in oltre 47 milioni di ciotole di cibo, 7.000 cucce termoisolanti per cani e gatti, cure e medicinali per i trovatelli, un aiuto per l’ampliamento delle Oasi Enpa, decine di migliaia di libretti per insegnare ai bambini come convivere in maniera rispettosa con un amico a quattro zampe. Infine, dobbiamo ricordare la SQUADRA SALVANIMALI PIÙ GRANDE D’ITALIA: quest’anno, per festeggiare i 20 ANNI di questa eccezionale collaborazione, Amici Cucciolotti mette a disposizione dei Volontari 20 NUOVI AUTOVEICOLI SALVANIMALI che li aiuteranno a salvaguardare il benessere degli animali sul territorio, portando cibo e cure, insieme agli altri 48 autoveicoli di soccorso già operativi. LA SQUADRA SALVANIMALI che Amici Cucciolotti ha consegnato all’ENPA in questi 20 anni, arriva così a essere formata da 68 autoveicoli di soccorso!

L’Album Amici Cucciolotti 2026 coinvolge i Cucciolotti Explorer in un avventuroso viaggio alla scoperta delle Meraviglie della Natura, in compagnia degli immancabili e simpaticissimi Amici Nasoni. Sulle sue pagine vengono presentate anche le altre Missioni Possibili da portare a termine per collezionare insieme un futuro migliore! La bustina di figurine, che da sempre sorprende, emoziona, diverte e appassiona, quest’anno è ancora più ricca, perché per i 20 anni del marchio, in regalo, si potranno trovare anche i Magici Doppiolotti, oltre ai fantastici Tattoo!

“Vent’anni insieme - afferma Carla Rocchi, presidente nazionale Enpa - non sono solo un anniversario: sono una storia fa]a di fiducia, di sogni condivisi e oltre 2 milioni di vite salvate. Le nozze di porcellana con Amici Cucciolotti raccontano un legame prezioso, costruito giorno dopo giorno grazie all’energia visionaria di chi ha creduto che anche un gioco potesse cambiare il destino degli animali più fragili. In questi vent’anni abbiamo visto crescere una comunità straordinaria che sostiene il lavoro delle Volontarie e dei Volontari ENPA e ci dà la forza di andare avanti. È la dimostrazione che quando etica, impegno e capacità di coinvolgere le persone si incontrano, possono generare un impatto reale e duraturo. L’auspicio è di continuare questo percorso insieme ancora a lungo, trasformando ogni nuovo anniversario in nuovi traguardi di tutela, prevenzione e rispetto per gli animali e per la società tutta”.