Excelsis: l'arte, la fede e il pensiero del Sud in dono a Papa Leone XIV

Un dono che parla di bellezza, radici e sapienza artigiana italiana: è Excelsis, il pregiato volume d’arte edito da Consulting Art e donato a Sua Santità Papa Leone XIV, simbolo di un’Italia unita dal genio e dal cuore delle proprie eccellenze.

Ideato dal Sud, Excelsis è un viaggio tra arte sacra, filosofia e spiritualità. Il volume raccoglie i contributi del salernitano Alfonso Masullo, che ne ha curato la prefazione e diretto il progetto artistico ed editoriale, di S.E. Orazio Francesco Piazza, del prof. Antonino Zichichi e del prof. Francesco Gallo Mazzeo, in un dialogo di grande valore intellettuale e umano sul tema della speranza, della fede e dell’arte religiosa.

La tiratura limitata — solo 225 esemplari — rende ogni copia un'opera d'arte a sé: ogni volume contiene infatti un disegno originale, realizzato a mano da artisti del calibro di Antonella Cappuccio, Giovanni Grassi, Jessica Oliveras, Lorenzo Attolini, Lionel Yamadjako e Matteo Plini, con la copertina in bronzo “Cristo” firmata dal Maestro Alessandro Romano.

La produzione ha coinvolto alcune tra le migliori eccellenze artigiane italiane: dalla Legatoria Tuderte di Todi per la rilegatura in vera pelle, alla Cartiera Manualis di Fabriano, alla storica manifattura Fallani Venezia per le serigrafie artistiche, la fonderia artistica, per il bronzo di copertina, Venturi Arte di Bologna, fino alle Marchesi Grafiche Editoriali di Roma per la stampa.

Un progetto interamente ideato, coordinato e portato a compimento grazie ad un talentuoso imprenditore e il suo autorevole staff del Mezzogiorno d’Italia a testimonianza di come il Sud sappia farsi culla di cultura e di unità nazionale attraverso il lavoro condiviso: “Excelsis non è solo un libro d’arte, ma un ponte tra fede, bellezza e identità italiana” – dichiara Raffaele Tortorella, CEO di Consulting Art, giovane e brillante editore. “Abbiamo voluto mostrare che il Sud non divide, ma unisce l’Italia: lo fa con il talento delle sue migliori menti, con la volontà di valorizzare le eccellenze e con la profondità della sua spiritualità.”

Un dono che racchiude l’anima del Paese, capace di fondere tradizione e contemporaneità, arte e fede, mani e cuore. Con Excelsis, il Sud dimostra ancora una volta di essere motore di rinascita, innovazione e bellezza condivisa