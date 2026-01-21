Paralimpici dal Presidente Mattarella, Rauti: "Le vittorie degli atleti della Difesa sono un orgoglio per l'Italia"

21 gennaio 2026 a

"Le vittorie del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa (GSPD)non sono solo medaglie ma storie di coraggio, disciplina e spirito di servizio, che onorano lo sport, la Difesa e tutta l'Italia". Così il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Isabella Rauti, in occasione della cerimonia al Quirinale che il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ha voluto per celebrare le atlete e gli atleti paralimpici italiani vincitori di medaglie d'oro ai Campionati del Mondo 2025 e alle Deaflympics, manifestazione internazionale riservata ad atleti non udenti.

Tra i protagonisti della cerimonia anche gli atleti del GSPD che hanno conquistato complessivamente 9 medaglie d'oro (in Corea, Canada e India) nelle discipline del Banked Slalom e Snowboard cross; nella sciabola; nel tiro con l'arco; nel Frame running; nel salto in lungo e nella corsa.

"Lo sport paralimpico è paradigma autentico di inclusione, del superamento dei limiti e dell'abbattimento di ogni barriera, materiale ed immateriale. È un messaggio potente di determinazione e resilienza ed affermazione di amore per la vita e per lo sport. La Difesa crede nella forza di questi Atleti con la A maiuscola - campioni nella vita e anche nello sport - e sostiene il Gruppo sportivo paralimpico nato nel 2014 e le attività paralimpiche. La Cultura della Difesa anche nello sport declina il principio di "non lasciare nessuno indietro", ha dichiarato il Sottosegretario Rauti che in ambito Difesa ha delega alla Promozione e al Coordinamento delle attività sportive militari.