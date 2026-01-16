Da Los Angeles a Roma, benessere di mente e corpo con Alo

16 gennaio 2026 a

Benessere di mente e corpo. Ecco la filosofia di Alo, brand di moda e lifestyle di Los Angeles che debutta nel mercato italiano con il primo Alo Sanctuary a Roma. Il flagship store ha aperto ufficialmente le sue porte nel centro storico della Capitale, in via del Babuino, segnando un ulteriore passo dell’espansione globale del marcio tra Europa e Asia. "L'energia dell’Italia è completamente in sintonia con il mondo che stiamo costruendo in Alo. Il suo profondo legame con l’artigianalità, il benessere e la bellezza riflette lo stile di vita della nostra comunità globale. Realizzare le nostre nuove borse in Italia ci ha offerto una prospettiva privilegiata sull’artigianato che sostiene il ruolo del Paese nella moda. Per noi, entrare in questo mercato non significa semplicemente aprire nuovi store, significa unirci a una cultura che vive e respira qualità, intenzione e arte del vivere bene", ha detto Summer Nacewicz, Evp of Marketing&Creative dell'azienda.

A due passi dall'l’iconica piazza di Spagna e immerso tra le storiche strade e le facciate neoclassiche della città, il nuovo flagship offre un dialogo sorprendente tra modernità e artigianalità senza tempo. Lo spazio è concepito come un santuario che riecheggia la ricca eredità artistica della capitale, integrando elementi originali in laterizio, fregi scultorei e texture naturali che creano un elegante contrasto con l’interpretazione contemporanea dell’etica air, land, ocean di Alo. I dettagli architettonici includono passaggi ad arco e un equilibrio studiato tra materiali morbidi e strutturati, in sintonia con il ritmo stesso di Roma. Con una superficie di 6.921 piedi quadrati distribuita su due livelli, il flagship offre un ambiente ampio e raffinato, progettato con cura per ispirare movimento, consapevolezza e connessione con la comunità. All'opening, tra gli ospiti, anche il calciatore della Roma Wesley França con la moglie Amanda (nella foto). Benedetta Mennini, Chiara Biasi e Veronica Ferraro.

Nell’ambito della missione del brand di costruire comunità autentiche basate sul movimento in tutto il mondo, Alo introdurrà anche l’Alo Runners Club a Roma, che debutta durante il weekend di apertura con Anna Shengeliia, wellness leader locale, alla guida di una corsa panoramica in città che unisce meditazione in movimento e l’approccio elevato di Alo a performance e stile. Ospiti del monomarca nei primi giorni di apertura i migliori istruttori locali in studi come Ayla Pilates, Aura Sacred Space e Zem Yoga Studio.