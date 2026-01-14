Consorzi Agrari d'Italia, quattro anni di “Risultato Sicuro”: oltre 157 milioni di euro a sostegno delle imprese agricole

Tornano i nuovi finanziamenti senza interessi

Bologna, 14 gennaio 2026 - Consorzi Agrari d’Italia (CAI) conferma il proprio impegno nel sostenere la liquidità delle aziende agricole italiane attraverso Risultato Sicuro, l’ormai consueta iniziativa che da quattro anni consente di accedere a un fido commerciale a tasso zero per l’acquisto di prodotti e servizi CAI.

Il finanziamento è valido per acquisti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 e CAI continuerà a farsi carico degli interessi e delle commissioni sul fido, offrendo agli agricoltori la possibilità di pianificare con serenità la stagione colturale.

Dal 2022 al 2025, grazie a questo strumento, agli agricoltori sono stati infatti concessi fidi a tasso zero per oltre 157 milioni di euro, garantendo alle imprese agricole un risparmio complessivo che si può stimare attorno ai 6 milioni di euro di interessi. Un sostegno concreto che ha coinvolto 1.416 aziende, di cui 240 presenti sin dalla prima edizione e oltre 800 che hanno rinnovato l’adesione almeno due volte, segno di una fiducia crescente nel progetto.

La media delle pratiche si attesta intorno ai 50 mila euro, a conferma della capacità di Risultato Sicuro di rispondere alle esigenze reali delle imprese agricole, che affrontano costi distribuiti lungo l’anno ma incassano tipicamente solo dopo il raccolto. Per questi motivi, Risultato Sicuro permette all’agricoltore di affrontare la stagione colturale con una maggiore serenità pianificando il momento più adatto per la vendita del proprio raccolto. Un approccio che è stato la chiave del successo dell’iniziativa in questi anni.

L’iniziativa – che incarna lo storico spirito mutualistico dei consorzi - rappresenta un vero e proprio unicum in Italia e conferma CAI come principale soggetto al fianco degli agricoltori.

“Oggi Risultato Sicuro è molto più di un prodotto finanziario: è un segnale di vicinanza al mondo agricolo, che ha bisogno di strumenti concreti per affrontare le sfide di mercato. In quattro anni abbiamo mobilitato risorse importanti e vogliamo continuare su questa strada, ampliando la platea di aziende e confermando il nostro ruolo di partner strategico per l’agricoltura italiana”, commenta Fabio Colonna, Direttore Amministrazione Finanza e Controllo di CAI.