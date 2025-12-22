Giuliano (Ugl): "Fumata grigia sul rinnovo del contratto, prossimo confronto il 15 gennaio 2026"

Foto: Ansa

22 dicembre 2025 a

a

a

“L’incontro di questo pomeriggio al Ministero della Salute - dichiara il segretario nazionale della Ugl Salute Gianluca Giuliano - rappresenta un passo avanti concreto e atteso da tempo nel percorso verso il rinnovo del Ccnl della sanità privata Aiop-Aris. Abbiamo ribadito con forza un principio che per noi è irrinunciabile: non esistono lavoratori di serie A e lavoratori di serie B. Tutti gli operatori, indipendentemente dal comparto in cui prestano servizio, meritano pari dignità, tutele adeguate e un riconoscimento economico all’altezza della professionalità che ogni giorno garantiscono ai cittadini".

“Da lunghi anni - prosegue il sindacalista - migliaia di lavoratrici e lavoratori attendono un rinnovo contrattuale che restituisca valore al loro impegno. Oggi abbiamo registrato un clima costruttivo tra organizzazioni sindacali, regioni, associazioni datoriali e un ruolo attivo del Ministero, che ha favorito un confronto finalmente orientato alla soluzione. È una fumata grigia visto ancora il persistere della mancata apertura ufficiale del tavolo delle trattative con Aiop e Aris ma siamo fiduciosi che dal prossimo confronto fissato per il giorno 15 gennaio 2026 potremmo dare notizie positiveagli oltre duecentomila operatori del settore privato accreditato".

“È ora di accelerare viste le risorse messe sul piatto della bilancia per l'aumento dei Drg le parole e intenti dovranno tradursi in atti concreti. Ugl Salute continuerà a vigilare e a incalzare tutte le parti coinvolte affinché si arrivi rapidamente al risultato che gli operatori meritano. Non ci fermeremo finché non sarà sottoscritto un rinnovo giusto, equilibrato e rispettoso del valore del lavoro”, conclude Giuliano.