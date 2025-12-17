Forbes Ceo Awards 2025, premiati i top manager dell'anno
All’Hotel Principe di Savoia di Milano, si è svolta l’ottava edizione dei Forbes CEO Awards, l’evento annuale con cui Forbes Italia, in collaborazione con Fiera Milano, rende omaggio ai leader più visionari, innovativi e influenti dell’economia italiana. Ad aprire l’evento sono stati Alessandro Rossi, direttore di Forbes Italia, e Nicola Formichella, CEO di Forbes Italia, che hanno sottolineato il valore dei premi nel celebrare la visione, il coraggio e la capacità di generare progresso dei leader italiani. Andrea Sozzi di Fiera Milano ha ribadito l’importanza della collaborazione con Forbes e del racconto delle esperienze di chi guida l’evoluzione del business. Ecco i top manager e i professionisti premiati:
Premio Speciale – Traguardi d’Oro
Vittoria Guazzini, ciclista olimpica
Categoria Food – L’aroma del successo
Nicola Panzani, ceo di Ima Petroncini
Categoria Family Office & Brand Leadership – Pianificare il futuro
Marco Talarico, ceo di Lmdv Capital
Categoria Industry – Crescita inossidabile
Augusto Mensi, ceo Lucchini RS
Categoria AI – Leadership visionaria
Vanessa Fortarezza, svp e country gm di Salesforce Italia
Categoria Logistics – Innovazione in movimento
Stefano Novaresi, ceo di Knapp Italia
Categoria Hospitality – Eccellenze alle stelle
Nicola Risatti, presidente e ad di Blu Hotels
Categoria Retail – Rivoluzione digitale
Maria Bruna Olivieri, country manager di Unieuro
Categoria Automotive – Una scossa al mercato
Alessandro Grosso, country manager Byd e Denza Italia
Categoria Digital Payments – Semplificazione digitale
Maria Teresa Minotti, vp e gm Southern Europe PayPal
Categoria Sport – Vincere al volo
Alessandra Marzari, presidente Consorzio Vero Volley
Categoria Design – Tradizione trasparente
Roberto Pierucci, ceo Rcr Cristalleria Italiana
Categoria Entertainment – Creatività all’avanguardia
Eugenio Scotto, ceo di Oneshot Agency
Categoria Travel – Esperienze senza confini
Chiara Dorigotti, ceo di Sea Prime
Categoria Pharma – Pionieri della salute
Valentino Confalone, ad di Novartis Italia
Categoria Finance – Investire con visione
Giovanni De Mare, ceo Italia Alliance Bernstein
Categoria Luxury & Fashion – Il tocco italiano
Pierluigi Cocchini, ceo Rinascente
Categoria Engineering – Costruire il futuro
Stefano Susani, ceo di Officine Maccaferri
I premi sono stati consegnati da Delfina Boni, responsabile sostenibilità di Fondazione Rava; Elisabetta Santi, brand manager di Rolls-Royce Motor Cars Milano; Cristiano Bolognesi, responsabile della business unit Consumer Finance di BIBanca; Enrico Romano, ceo di Nicolis Project; Gianluca Di Pietro, ceo di Hisense Italia; Giovanni Notarbartolo di Furnari, general manager di Tvs Motor; Roberto Corbo, ceo di Corbo Group; Andrea Ferrari, coo di Lionard; Filippo Surace, ceo e founder di Cube Labs; e Giuseppe Mariani, general manager di Intesa – Kyndryl Company; Gianluca Maruzzella, ceo e co-founder di Indigo AI.