Forbes Ceo Awards 2025, premiati i top manager dell'anno

All’Hotel Principe di Savoia di Milano, si è svolta l’ottava edizione dei Forbes CEO Awards , l’evento annuale con cui Forbes Italia, in collaborazione con Fiera Milano, rende omaggio ai leader più visionari, innovativi e influenti dell’economia italiana. Ad aprire l’evento sono stati Alessandro Rossi, direttore di Forbes Italia, e Nicola Formichella, CEO di Forbes Italia, che hanno sottolineato il valore dei premi nel celebrare la visione, il coraggio e la capacità di generare progresso dei leader italiani. Andrea Sozzi di Fiera Milano ha ribadito l’importanza della collaborazione con Forbes e del racconto delle esperienze di chi guida l’evoluzione del business. Ecco i top manager e i professionisti premiati:

Premio Speciale – Traguardi d’Oro

Vittoria Guazzini, ciclista olimpica

Categoria Food – L’aroma del successo

Nicola Panzani, ceo di Ima Petroncini

Categoria Family Office & Brand Leadership – Pianificare il futuro

Marco Talarico, ceo di Lmdv Capital

Categoria Industry – Crescita inossidabile

Augusto Mensi, ceo Lucchini RS

Categoria AI – Leadership visionaria

Vanessa Fortarezza, svp e country gm di Salesforce Italia

Categoria Logistics – Innovazione in movimento

Stefano Novaresi, ceo di Knapp Italia

Categoria Hospitality – Eccellenze alle stelle

Nicola Risatti, presidente e ad di Blu Hotels

Categoria Retail – Rivoluzione digitale

Maria Bruna Olivieri, country manager di Unieuro

Categoria Automotive – Una scossa al mercato

Alessandro Grosso, country manager Byd e Denza Italia

Categoria Digital Payments – Semplificazione digitale

Maria Teresa Minotti, vp e gm Southern Europe PayPal

Categoria Sport – Vincere al volo

Alessandra Marzari, presidente Consorzio Vero Volley

Categoria Design – Tradizione trasparente

Roberto Pierucci, ceo Rcr Cristalleria Italiana

Categoria Entertainment – Creatività all’avanguardia

Eugenio Scotto, ceo di Oneshot Agency

Categoria Travel – Esperienze senza confini

Chiara Dorigotti, ceo di Sea Prime

Categoria Pharma – Pionieri della salute

Valentino Confalone, ad di Novartis Italia

Categoria Finance – Investire con visione

Giovanni De Mare, ceo Italia Alliance Bernstein

Categoria Luxury & Fashion – Il tocco italiano

Pierluigi Cocchini, ceo Rinascente

Categoria Engineering – Costruire il futuro

Stefano Susani, ceo di Officine Maccaferri

I premi sono stati consegnati da Delfina Boni, responsabile sostenibilità di Fondazione Rava; Elisabetta Santi, brand manager di Rolls-Royce Motor Cars Milano; Cristiano Bolognesi, responsabile della business unit Consumer Finance di BIBanca; Enrico Romano, ceo di Nicolis Project; Gianluca Di Pietro, ceo di Hisense Italia; Giovanni Notarbartolo di Furnari, general manager di Tvs Motor; Roberto Corbo, ceo di Corbo Group; Andrea Ferrari, coo di Lionard; Filippo Surace, ceo e founder di Cube Labs; e Giuseppe Mariani, general manager di Intesa – Kyndryl Company; Gianluca Maruzzella, ceo e co-founder di Indigo AI.