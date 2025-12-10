Sanità, Giuliano (UGL): “Divario Nord-Sud ancora grande criticità. Subito soluzioni per garantire cure di qualità a tutti gli italiani”

Redazione 10 dicembre 2025 a

“I dati resi noti da Agenas – afferma il Segretario nazionale della UGL Salute, Gianluca Giuliano – confermano ancora una volta la profonda frattura tra Nord e Sud nell’erogazione delle cure ospedaliere. Dalla qualità degli interventi di chirurgia oncologica alla rapidità delle procedure salvavita, fino all’assistenza in gravidanza e parto, emerge una criticità che rischia di trasformarsi in una diseguaglianza strutturale del diritto alla salute.”

“Accogliamo positivamente – prosegue Giuliano – lo sforzo del Ministero della Salute e l’impegno evidenziato dal ministro Schillaci nell’introdurre standard nazionali e strumenti di monitoraggio più rigorosi. È un passo necessario, che sta contribuendo a migliorare globalmente il sistema. Ma non basta.”

UGL Salute sottolinea come, nonostante le eccellenze presenti in tutto il Paese, il Sud continui a registrare un numero troppo limitato di strutture con livelli di qualità molto alti, mentre cresce il numero degli ospedali chiamati agli audit per criticità nelle prestazioni.

“È indispensabile – conclude Giuliano – mettere in campo soluzioni concrete, stabili e immediate per garantire ovunque lo stesso livello di assistenza. Investimenti, personale, tecnologie, riorganizzazione delle reti ospedaliere: questa deve essere la priorità. Il diritto alle cure deve essere omogeneo e di qualità per tutti i cittadini italiani, senza distinzioni geografiche. È su questo che misureremo la serietà delle scelte future.”