Il Minimetrò accende Perugia e diventa un viaggio di luce, arte e musica

Inaugurati i nuovi spazi Led e un ecosistema culturale che trasforma il viaggio in un’esperienza immersiva. Grande partecipazione e forte interesse da parte della città per Visual Track, l’evento organizzato da Minimetrò S.p.A. e MediaOne che ha trasformato il Minimetrò di Perugia in un percorso immersivo tra luce, arti visive, suono e narrazioni urbane. Il tracciato è diventato un vero e proprio ecosistema esperienziale, presentando al pubblico i nuovi spazi Led installati da MediaOne e inaugurando una nuova idea di mobilità urbana: non più un semplice mezzo di trasporto, ma un luogo culturale vivo, in movimento, capace di riflettere i battiti sociali e artistici della città.

Con Visual Track parte un nuovo modello di comunicazione urbana in cui Led, arti visive e contenuti audio diventano parte del viaggio. Un progetto che punta a coniugare mobilità sostenibile, innovazione tecnologica e cultura, trasformando il Minimetrò in un dispositivo sociale di riferimento per la città. All'evento hanno partecipato Vittoria Ferdinandi sindaco di Perugia; Andrea Stafisso assessore allo Sviluppo economico sostenibile, Commercio e artigianato, Smart city e innovazione tecnologica, transizione digitale, Rapporti con università e istituti di alta formazione; David Grohmann, assessore all'Ambiente, aree verdi, rigenerazione urbana, bellezza urbana, transizione ecologica e Politiche del cibo, Andrea Mazzoni, amministratore unico Minimetrò S.p.A.; Riccardo Parigi, amministratore unico di MediaOne, e Paola De Salvo, professoressa di Sociologia dell’Ambiente e del Territorio

«Ho apprezzato molto questa iniziativa, perché dimostra quanto i mezzi di trasporto e le loro stazioni possano diventare non solo infrastrutture utili, ma veri luoghi di aggregazione sociale e di condivisione culturale. Il Minimetrò può e deve essere un punto di incontro per la comunità, uno spazio che valorizza la creatività e accompagna la crescita culturale della città. Visual Track va esattamente in questa direzione e rappresenta un passo importante per il futuro di Perugia» le parole del sindaco Vittoria Ferdinandi. Soddisfatto Riccardi Parigi, amministratore unico di MediaOne: «Qui abbiamo trovato un ottimo esempio di mobilità sostenibile, che permette di risparmiare molti chilometri in auto e conseguentemente molta CO₂. È un terreno fertile in cui coniugare pubblicità e arte, portando eventi artistici, musicali e contenuti radiofonici. La radio sarà presente nelle stazioni non come semplice messaggio, ma come compagno di viaggio del visitatore. Le stazioni del Minimetrò sono curate e ordinate e possono diventare luoghi di aggregazione: vogliamo valorizzarle ancora di più, con accoglienza e nuovi punti di ritrovo».

«Oltre all’inaugurazione dei nuovi spazi Led, stiamo avviando un nuovo ecosistema visivo e sonoro per una mobilità personalizzata. Insieme a MediaOne e partner come Radio Glox, stiamo introducendo QR code che offrono contenuti specifici in base alla tratta, integrando elementi diversi per trasformare il Minimetrò in un luogo vivo che riflette i battiti culturali della città. I mezzi pubblici devono essere competitivi rispetto al mezzo privato, non solo per la mobilità ma per accessibilità, fruizione e qualità del servizio. Questo evento è il primo di una serie: abbiamo iniziato un percorso culturale già dalla scorsa estate e lo proseguiremo nel 2026. Visual Track rappresenta il punto zero di un nuovo cammino che siamo felici di condividere con MediaOne», il commento di Andrea Mazzoni, amministratore unico Minimetrò S.p.A.

Le tappe dell’evento:

Quarto Arcone – Performance MUSA e Biblioteca delle Nuvole

Live painting, vinili e sonorizzazioni originali hanno reinterpretato il viaggio sul Minimetrò come un flusso visivo e sonoro in dialogo con i nuovi LED, trasformati in superfici narrative.

Stazione Cupa – Proiezioni fotografiche

Sono state presentate immagini tratte dal volume “Perugia. Fragilità, Trasformazioni e Socialità tra luci e parole” di Paola De Salvo e Marco Pizzi, con proiezioni curate da Michele Lemmi che hanno raccontato la città attraverso sguardi contemporanei e profondi.

Via Mazzini – Radio Glox Live

Radio Glox ha trasmesso in diretta dalla sua postazione vetrata, con collegamenti dalle stazioni, interviste e contenuti dedicati che hanno cucito insieme tutte le tappe del percorso. All’interno dei vagoni erano disponibili QR code che permettevano ai passeggeri di ascoltare podcast, tracce sonore e contenuti personalizzati in base alla tratta, rendendo il viaggio un’esperienza su misura.