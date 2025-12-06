I due volti della bellezza: talk show & dinner party al Circolo Canottieri Lazio

06 dicembre 2025 a

Grande successo per " I due volti della bellezza" , il format ideato e realizzato dalla giornalista Maridi Vicedomini teso a coniugare in maniera originale la bellezza estetica con quella interiore,un mosaico di voci che mette a confronto moda, arte, medicina, etica e spiritualità. L' evento si è svolto qualche giorno fa nei saloni del prestigioso Circolo Canottieri Lazio in Roma ed ha visto la partecipazione di esponenti del mondo dello spettacolo, dell' impresa,del giornalismo e del professionismo italiano. Ad aprire la serata,un interessante talk show, moderato dal giornalista Mattia Iovane, che ha avuto come protagonisti, per la Bellezza Estetica, il couturier Nino Lettieri,il chirurgo plastico e medico estetico Marco Ferretti, Ciro Lombardo ,Amministratore Unico di LO.GA.MED. titolare del brand SILO', mentre come relatori per la Bellezza interiore, l' artista Dylan Nazari,Rosella Bentivoglio Imprenditrice scrittrice,affiancati da Corrado Garofalo esperto di Finanza ed Economia. Molto stimolante il confronto tra i referenti, a cominciare da Nino Lettieri che si è così espresso: “La bellezza è carisma, non esistono persone brutte”, aprendo il cuore sul rapporto tra moda e femminilità; ed ancora il maestro: “Sono sempre stato circondato da donne che sono state la colonna portante della mia vita. Devo tutto alle donne e questa sera desidero rendere omaggio”a Mita Medici, presente in sala, mia fonte di ispirazione per le mie creazioni."

Parlando della bellezza, Lettieri è entrato nel cuore del tema riferendo:“Non esistono abiti in grado di rendere iconica una donna,né i miei, né quelli di altri. L’iconicità è carismatica. A volte basta un semplice tubino per emergere, più di un abito prezioso.”

Il couturier ha poi ha spostato lo sguardo sul futuro della moda, criticando gli sprechi di produzione e riflettendo sul ritorno dell’invenduto sotto forma di vintage. Ha poi citato Parigi e New York come capitali attuali dell’alta moda, mentre Milano mantiene ancora un primato nel prêt-à-porter; lanciando infine un allarme:“C’è un elemento molto pericoloso che rischia di togliere moltissimo alla creatività: l’intelligenza artificiale. Dobbiamo proteggere tutto ciò che nasce dalle mani: pittura, scultura, moda, scrittura, musica.”

Il discorso si è poi focalizzato sulla medicina estetica tra etica e nuovi fenomeni sociali

In collegamento da remoto, il chirurgo generale, chirurgo plastico Marco Ferretti che ha affrontato il delicato tema dell’accesso troppo precoce alla medicina estetica ed alla chirurgia plastica,dicendo testualmente:“Oggi c’è chi regala un seno nuovo per i 18 anni, o chi ricorre alla rinoplastica a 14. Non dobbiamo mai dimenticare il codice deontologico. Prima bisogna informarsi e affidarsi a un bravo chirurgo generale.”

Un monito che restituisce centralità alla responsabilità medica in una società dove il ritocco è ormai normalizzato. Ed ecco, irrompere nel discorso, le voci di Sonia Sarno e Mita Medici sulla Bellezza come identità

La giornalista Sonia Sarno si è espressa in maniera sincera riferendo:“Essere bella mi ha aiutata, certo. Ma la bruttezza non esiste più: oggi tutti possono migliorarsi senza stravolgersi. I difetti ci identificano".L'attrice Mita Medici ha aggiunto profondità all'argomento:“La bellezza mi ha aiutata, ma non le ho mai dato troppo peso. Ho sempre creduto che ciò che affascina davvero sia il comportamento e l’intelligenza." Due testimonianze preziose quelle della Medici e della Sarno che hanno messo in luce come estetica e personalità siano parti della stessa medaglia. Dal suo canto ,Ciro Lombardo ha dato un importante contributo in tema di Cosmeceutica consapevole, illustrando come la cosmesi possa valorizzare la bellezza naturale, lanciando un importante monito:

“Ci sono prodotti che possono danneggiare anziché migliorare, se non si presta attenzione alla loro composizione e ai processi tecnici. La ricerca sta aprendo strade importanti, anche in relazione a malattie gravi come il cancro.”

Il momento più emozionante del convegno è stato l' intervento di Rossella Bentivoglio con il suo discorso dedicato ai bambini di Gaza che successivamente ha invitato il pubblico ad alzarsi in piedi in segno di solidarietà per le sofferenze subite nel mondo dell'infanzia palestinese, che ha poi presentato il suo primo libro dal titolo "Quando da un grande dolore..", nel quale ha affrontato il tema della depressione raccontando poi la sua "rinascita" , concludendo testualmente:“A salvarmi la mia psiche è stato un disegno dei bambini di Gaza. La bellezza può curare.”

A chiudere il discorso, Corrado Garofalo, consulente finanziario, che ha illustrato le diverse soluzioni economiche disponibili per chi vuole investire su se stesso riferendo testualmente:“Il miglioramento estetico, così come la crescita personale, può essere sostenuto attraverso strumenti finanziari mirati.”

A seguire, si è svolto un prelibato dinner buffet per lo scambio degli auguri di Natale, con,dulcis in fundo, la degustazione di una tazza di caffè Kamo in omaggio alla cultura partenopea nel mondo.Visti, tra gli ospiti, la Principessa Maria Pia Ruspoli , le attrici Maria Monsè ,Mita Medici ,Marta Bifano ,il Prefetto Fulvio Rocco, gli Avv. Raffaele Condemi, Antonio Maria Sessa, Chiara Ricci, Danilo Gallo, Presidente LO.GA. MED, Irene Bozzi, Patrizia Caimmi, Diana Torrice e Giuseppe Melis, Antonio ed Ivana Pettinelli, Alessandro e Laura D' Orazio, Salvatore Paravia, Sonia Sarno, giornalista del tg 1.