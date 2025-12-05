Unesco, Valditara nel Comitato Direttivo di "Obiettivo 4 Agenda 2030 – Istruzione di qualità per tutti"

05 dicembre 2025 a

a

a

A partire da gennaio 2026 e per due anni, il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, farà parte del Comitato Direttivo di Alto Livello per l'iniziativa 'Obiettivo 4 dell'Agenda 2030 - Istruzione di qualità per tutti', in rappresentanza dell'Europa occidentale e degli Stati Uniti, insieme al ministro finlandese. Il Comitato Direttivo, composto da Ministri e Direttori generali delle agenzie e delle organizzazioni internazionali, costituisce l'organismo apicale a livello mondiale che coordina le azioni internazionali per il raggiungimento dei target previsti per 'Obiettivo 4 dell'Agenda 2030 - Istruzione di qualità per tutti'.

L'Italia è entrata anche a far parte del Consiglio dell'International Bureau of Education - Ibe dell'Unesco, centro di eccellenza mondiale in materia di miglioramento dei curricoli scolastici, un ulteriore riconoscimento del ruolo sempre più rilevante acquisito a livello internazionale nel settore dell'istruzione.