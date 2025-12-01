Fondazione Onda ETS assegna 3 Bollini Rosa a Ospedale San Carlo di Nancy e due bollini a Tiberia Hospital di Roma

01 dicembre 2025 a

Ospedale San Carlo di Nancy e Tiberia Hospital di Roma, strutture di GVM Care & Research, hanno ricevuto rispettivamente 3 Bollini Rosa e 2 Bollini Rosa per il biennio 2026-2027 da Fondazione Onda ETS, che da vent'anni promuove un approccio alla salute orientato alle cure del genere femminile. Riconfermati i 3 bollini per Ospedale San Carlo di Nancy mentre Tiberia Hospital sale a 2 bollini rispetto al biennio precedente.

Il riconoscimento viene assegnato agli ospedali che offrono servizi di prevenzione, diagnosi e cura, non solo delle specifiche problematiche di salute femminile, ma anche di quelle patologie trasversali a uomini e donne, per cui vengono realizzati percorsi ospedalieri in ottica di genere. Entrambe le strutture del territorio Laziale fanno parte di una rete virtuosa istituzionalmente riconosciuta, contraddistinta per l’impegno e l’attenzione alle esigenze di salute femminile e il supporto offerto alle donne nell’identificazione consapevole del luogo di cura più appropriato.

“Questo riconoscimento – dichiara il dott. Giuseppe Clemente, direttore operativo di Ospedale San Carlo di Nancy – è il frutto dell’impegno costante della nostra struttura nel promuovere la prevenzione, la diagnosi precoce e il trattamento delle malattie femminili, con particolare attenzione alla qualità delle cure e al benessere delle pazienti. In particolare, i Bollini Rosa attestano la nostra attenzione per la salute femminile in tutte le sue sfaccettature, dalla ginecologia alla medicina preventiva, dalle malattie oncologiche alle patologie cardiovascolari che colpiscono in modo prevalente il genere femminile. Con l’ottenimento di questo riconoscimento, Ospedale San Carlo di Nancy conferma il proprio impegno nella promozione della salute delle donne, attraverso una continua innovazione dei servizi e l’adozione delle migliori pratiche sanitarie".

“Siamo estremamente orgogliosi di aver ottenuto questo riconoscimento – dichiara la dott.ssa Valeria Giannotta, Amministratrice Delegata di Tiberia Hospital –. Questa volta raggiungiamo due Bollini Rosa, un riconoscimento che premia l’impegno quotidiano di tutto il team di Tiberia Hospital nel costruire percorsi di cura dedicati alle donne fatti da servizi di alta qualità. Questo risultato rispecchia non solo la nostra attenzione clinica verso la personalizzazione, ma anche i valori che guidano l’ospedale: la presenza significativa di professioniste all’interno delle nostre équipe, l’attività del Comitato per la Parità di Genere e le numerose iniziative che promuovono equità, inclusione e valorizzazione della salute e del talento femminile. Desidero ringraziare tutte le nostre équipe — in particolare le tante colleghe donne che rappresentano una parte fondamentale della nostra realtà — per la dedizione e la professionalità che dimostrano ogni giorno. Questo traguardo è frutto del loro lavoro, della loro passione e della volontà condivisa di migliorare continuamente i servizi offerti”.

Ogni due anni Fondazione Onda ETS apre un Bando a cui gli ospedali possono candidarsi e ricevere da 0 a 3 Bollini sulla base di alcuni criteri valutati con un questionario di oltre 500 domande: presenza di specialità cliniche femminili o trasversali uomo-donna che necessitano di un percorso dedicato al femminile, appropriatezza dei percorsi diagnostico-terapeutici in ottica multidisciplinare, offerta di servizi relativi all’accoglienza, alla degenza e alla violenza sulle donne e sugli operatori. Un Advisory Board, presieduto da Walter Ricciardi, Professore di Igiene e Sanità Pubblica, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, valida l’assegnazione tenendo in considerazione anche elementi qualitativi di particolare rilevanza, come servizi e percorsi speciali, iniziative e progetti particolari.

Il network Bollino Rosa è uno strumento di orientamento che supporta le donne nella scelta consapevole dell'ospedale per accedere a percorsi di prevenzione, diagnosi e cura in ottica di genere, permettendo di ottenere informazioni sui servizi offerti dagli ospedali e semplificandone la ricerca tramite il sito dedicato www.bollinirosa.it.