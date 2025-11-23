CorriLibera: lo sport contro la violenza sulle donne. Rauti: “Oltre alle leggi serve un cambio culturale”

23 novembre 2025 a

"Per contrastare e prevenire le violenze sulle donne l’Italia ha un apparato normativo robusto. Le leggi sono una condizione necessaria ma non sufficiente se non accompagnata da una rivoluzione culturale, di costume e di mentalità e le campagne e le azioni di sensibilizzazione come questa favoriscono la battaglia infinita del cambiamento”. Così il Sottosegretario alla Difesa, Isabella Rauti, su delega del ministro Guido Crosetto, a Roma alla partenza di 'CorriLibera', l'evento podistico di 5 km organizzato in vista della “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne”, iniziativa, promossa dai ministeri per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Per lo Sport e Giovani e Dell'Istruzione e del Merito.

Per Rauti - che per la Difesa ha la delega alla Promozione delle politiche di parità di genere e pari opportunità ed al Coordinamento delle attività sportive militari - kermesse sportive come CorriLibera "svolgono un ruolo importante per promuovere e diffondere la cultura del rispetto di genere e contrastare le violenze sulle donne. I dati", ha aggiunto, "ci dicono che l’impegno istituzionale ed associativo è necessario, perché il fenomeno è massiccio e per lo più sommerso, quello che emerge è la classica punta dell’iceberg. Lo sport svolge un ruolo importante come motore di inclusione e coesione sociale e per educare al rispetto e ai sentimenti”. Il Sottosegretario ha inoltre ricordato come il Ministero della Difesa sia "da sempre impegnato nella battaglia culturale contro le violenze sulle donne e nel promuovere l'autonomia e il rafforzamento del ruolo femminile nella società".

Allo svolgimento di “CorriLibera” la Difesa ha dato il suo contributo schierando sedici atleti, di alto livello, appartenenti ai Gruppi sportivi militari per la parte agonistica dell'evento e con molti partecipanti per quella non competitiva. Le Forze Armate si sono distinte brillantemente nella gara competitiva. Nella gara maschile si è classificato secondo Mohad ABDUKADAR SHEIK ALI (1° Aviere capo dell’Aeronautica militare); terzo, ancora in quota Aeronautica, Giuseppe Gerratana (1° Aviere capo). Nella corsa femminile il gradino più alto del podio è stato conquistato dall’Appuntato Federica Del Buono dell’Arma dei Carabinieri; seconda classificata Sofia YAREMCHUK (Graduata) Esercito italiano ed è stato sempre dell’Esercito il bronzo con il Graduato Scelto Giulia Aprile (EI). La Difesa ha fornito alla manifestazione assetti di supporto logistico, team sanitari di primo soccorso. Inoltre le quattro Forze Armate hanno allestito stand informativi e promozionali nel Villaggio realizzato a Colle Oppio per la manifestazione.