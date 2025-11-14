Al Sant'Andrea un webinar al mese sulla nutrizione del paziente oncologico

14 novembre 2025 a

a

a

Un webinar con cadenza mensile sulla nutrizione del paziente oncologico accessibile e gratuito per tutti. Il corso partirà dopo la metà di novembre, si svolgerà ogni terzo mercoledì del mese ed è aperto ai pazienti in cura presso l’Ospedale Sant’Andrea di Roma e ai cittadini interessati. Il progetto sperimentale viene promosso dall’Unità di Nutrizione Clinica dell’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea di Roma e sarà curato e realizzato dal Prof. Alessandro Laviano.

“La malattia oncologica è davvero una malattia sistemica, che coinvolge organi a distanza da quello in cui si è sviluppata e che aggredisce anche il nostro stato nutrizionale, provocando riduzione di peso e debolezza. In generale, la malnutrizione nel paziente oncologico riduce la sua autonomia, insidia la qualità della sua vita e della sua famiglia e in questo modo si rischia di compromettere anche l’efficacia della terapia antineoplastica che gli viene prescritta. È importante, invece, garantire l'apporto adeguato di nutrienti al paziente e fargli seguire una dieta varia e bilanciata per supportare il corpo durante il percorso di cura e ridurre gli effetti collaterali dei medicinali”, spiega il Prof. Alessandro Laviano, Direttore della UOS Nutrizione Clinica e Dietologia AOU Sant’Andrea.

“L’obiettivo di questo corso è quello di offrire corrette informazioni a chi ha bisogno di cure su come nutrirsi e quindi anche su come rendere più incisiva la terapia. Indicazioni e consigli a disposizione sono basati sull’evidenza scientifica e oggetto di studi da parte di esperti della materia a livello internazionale. Non ci illudiamo di esaurire l’argomento in un webinar, ma riteniamo si tratti di una buona opportunità per stimolare l’interesse del paziente a prendersi cura del proprio stato nutrizionale, personalizzando poi l’intervento nutrizionale fissando un appuntamento presso le unità di Nutrizione Clinica attive sul territorio regionale”, conclude Laviano.

La prima lezione è prevista per mercoledì 19 novembre, alle ore 21. In questa occasione il Prof. Laviano presenterà le linee generali per la terapia nutrizionale in oncologia e risponderà alle domande dei pazienti. Per iscriversi al webinar è possibile mandare una mail a [email protected]. Gli utenti riceveranno una mail di risposta con il link alla aula virtuale su piattaforma Zoom.