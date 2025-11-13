Charity Gala Dinner della Croce Rossa per per donne vittime di violenza

Maridì Vicedomini 13 novembre 2025 a

a

a

Grande successo per il Charity Gala Dinner della Croce Rossa Italiana organizzato e donato da Summeet - a sostegno delle attività della CRI a favore delle donne vittime di violenza, svoltosi martedi 11 novembre nel Complesso Monumentale di Santo Spirito in Sassia, Roma. Con 161 anni di storia, la CRI fa parte del Movimento Internazionale della Croce Rossa e coordina attività di assistenza e supporto, centri di ascolto, programmi educativi e formativi in tutta Italia. A fare gli onori di casa Rosario Valastro, Presidente della Croce Rossa Italiana che si è così espresso:

“Dai fatti di cronaca apprendiamo, ogni giorno, le conseguenze di un fenomeno sempre più impattante sulla nostra società. Dietro le immagini che ci arrivano dai media ci sono le vite di tante donne che soffrono e che, spesso, non riescono a confidarsi, a parlare della loro situazione di difficoltà. La Croce Rossa Italiana è impegnata quotidianamente per sostenerle. Le nostre Volontarie e i nostri Volontari sono al loro fianco, cercando di intercettare i segnali di tanto odio, dando voce a ciascuna di loro, garantendo aiuto e supporto. A tutte le donne vittime di violenza dico: non vi lasceremo sole”.

Presenti alla serata numerose autorità istituzionali – tra cui il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, il Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, il Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci, il Sottosegretario alla Difesa, Isabella Rauti, e la Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, Martina Semenzato accanto ad autorevoli rappresentanti dell’ impresa e della Società civile tutti uniti per promuovere un messaggio condiviso di impegno e responsabilità sociale.

“Abbiamo scelto di sostenere il Charity Gala Dinner della Croce Rossa Italiana perché crediamo che la lotta contro la violenza sulle donne sia tema di estrema importanza e attualità che richiede l’impegno concreto da parte di tutti. Summeet è profondamente sensibile a questo argomento e ritiene che, come parte della propria responsabilità sociale, sia fondamentale contribuire a creare contesti in cui rispetto, parità e ascolto siano valori condivisi e imprescindibili”, ha dichiarato Matteo Bruno Calveri, CEO di Summeet. “Supportare la CRI significa rafforzare una rete di solidarietà reale e tangibile, capace di trasformare la conoscenza e la consapevolezza in impatto concreto sulle vite delle persone”.

La kermesse condotta dalla giornalista Eleonora Daniele ha visto come special guest Albano che, dopo un omaggio canoro al grande Domenico Modugno, ha intrattenuto gli oltre 400 invitati, con una magistrale interpretazione dei suoi più grandi successi. Molto apprezzata anche la performance dei ballerini di Guapacha Studio, diretti da Andrea Evangelista e Chiara Giordano. Tanti i volti noti dello show biz, tra cui Eleonora Abbagnato, Michela Quattrociocche, Simona Branchetti, Paola Lucisano, Federica Lucisano, Matilde Brandi, Nicoletta Romanoff, Eliana Miglio, Rossella Brescia, Michela Quattrociocche, Clizia Incorvaia, Jimmy Ghione, Elisabetta Pellini, Paolo Ciavarro, Romina Carrisi, Beppe Convertini, Rajae Bezzaz, Angela Melillo, Federico Balzaretti, accanto a “legend dello sport” come Vincent Candela, Stefano Pantano e Stefano Maniscalco ed alle conduttrici giornaliste televisive Monica Setta Vira Carbone

Nel corso della serata , sono state conferite le Onorificenze della Croce Rossa Italiana a volontari, sostenitori e personalità che si sono distinti per il loro contributo umanitario e per l’adesione ai principi del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Oro al merito al prof. Maurizio Block, Procuratore Generale Militare presso la Corte di Cassazione; bronzo al merito per Antonio Chirico e Marco Riggi, dipendenti della Croce Rossa Italiana, che durante l’alluvione in Emilia Romagna del 2023 hanno soccorso una donna rimasta intrappolata nel fango traendola in salvo; diploma al merito per la scrittrice Wanda Marasco e l’attrice Paola Cortellesi. Argento al merito della CRI per Flavia Pruner, Consigliere del Presidente Nazionale della Croce Rossa italiana per le Relazioni Esterne e Volontaria dell’Associazione. Benemerenza di Prima Classe per BPER - Banca Popolare dell’Emilia-Romagna, Deliveroo, Eni Foundation, Esselunga, Fondazione Banco dell’Energia, Fondazione Banco Farmaceutico, Kellanova, Lidl, Mastercard, Mediaset, Unicredit.

Un ringraziamento ai partner che hanno sostenuto questa serata: Fondazione Lottomatica, ACI, Eleonora Mantini Gioielli, Feminin Pluriel, Astra Invest, Ania, Generali, Qubit, Enel, Logibiotech, Energentium, Neopharmed, Gentili, Novo Nordisk, SIB Benedetti Foundations, Campioni per la salute, COPAG SpA, European Brokers, Labaurelia, Protos, Prink Energy, Marilab, Italpol, Studio Legale Delfino e Associati, Mace, Lafarmacia, Camilla Ancillotto, Hausmann & Co, AXIO, Ettore Bilotta, OM Shanti & Sons, Sartoria Litrico, Eight Hotel, Andrea Varani, Terme di Saturnia, Frette, Federica Tosi, Marisa Padovan, Le Twins, Santoni, Nobili, Phaeonia, Borgonese, Leone Limentani, CiaoGym, Sevitex, De-Montel Terme Milano, Advances Aesthetics, Heaven sporting club, Ferrari, Gallurra, Carpaccio, Andrea Patrizi, Kilabs, Acqua Panna, Nuii, AeffeTech, Star Hotels, Claudia Fulli, Crystal Couture, Fragrart, Relais Les Jardin.