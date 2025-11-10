"Flavia a New York, 10 anni dopo". Su Sky il docufilm che celebra Pennetta

10 novembre 2025 a

Il boato, il sorriso, e una racchetta lanciata in aria. Fotografie di un racconto indelebile che tornano a prendere vita nella nuova produzione originale di Sky Sport dedicata a un’icona del nostro tennis: “Flavia a New York, 10 anni dopo”. Il docufilm, realizzato in collaborazione con Intesa Sanpaolo, in onda dal 12 novembre su Sky e in streaming su NOW. Durante una settimana cruciale per la stagione del tennis, con le Nitto ATP Finals di Torino, questo nuovo lavoro editoriale a cura della redazione di Sky Sport celebra un’impresa scolpita nella memoria collettiva: la vittoria di Flavia Pennetta agli US Open 2015, in una storica finale su Roberta Vinci. Un trionfo del nostro tennis al femminile, ad oggi ineguagliato. Una cavalcata che ha entusiasmato e appassionato un paese intero, un momento divenuto iconico per tutto lo sport italiano.

“Era la mia grande chance, iniziai a sentire paura di sbagliare. Invece, una volta varcata la soglia del club, è come se avessi fatto un click.” Flavia Pennetta

È il racconto di un sogno realizzato e di un addio inatteso: una campionessa che sceglie, appena dopo aver toccato il punto più alto della carriera, di lasciare il tennis giocato. Un unicum assoluto nello sport.

“Non era una partita qualunque, era l’opportunità unica di vincere uno slam.” Salvador Navarro – Allenatore Pennetta 2013-2015

Attraverso immagini d’archivio, testimonianze e ricordi, il docufilm ricostruisce il cammino umano, personale e sportivo di Flavia Pennetta, dalle prime racchette prese in mano a Brindisi, alle notti americane che l’hanno consacrata regina all’Arthur Ashe Stadium. Fino alla sua nuova vita che, dopo l’agonismo, la vede protagonista anche come apprezzata opinionista a Sky Sport. A impreziosire la storia, le testimonianze di coloro che erano accanto a lei, coach, team, genitori, colleghe e avversarie in campo, naturalmente Fabio Fognini, i giornalisti e coloro che hanno contribuito a quel trionfo.

“Dieci anni dopo, quello che mi rimane di Flavia è la sua umanità. I veri campioni sono quelli che usano il loro talento dentro e fuori dal campo.” Stacey Allaster - Ex direttrice US Open

E poi, ovviamente, il punto di vista emozionale, quello più intimo. Un racconto corale che intreccia determinazione e grazia: il ritratto di un’atleta che, vincendo, ha sintetizzato la gioia in quel lancio di racchetta che ne ha sancito il trionfo. “Flavia a New York, 10 anni dopo” è in programma da mercoledì 12 novembre (e disponibile on demand): alle 22.45 su Sky Sport Uno e alle 23.30 su Sky Sport Tennis, con contenuti extra su Sky Sport Insider, lo spazio editoriale premium di SkySport.it.

FLYING RACQUETS. OLTRE LA RETE – Flavia Pennetta è anche tra i protagonisti del nuovo libro fotografico di Ray Giubilo edito dalla Società Editrice Allemandi, “Flying Racquets. Oltre la rete”. Un viaggio visivo nel cuore del tennis attraverso l’obiettivo del fotografo ufficiale dei più importanti tornei del mondo. Attraverso oltre 250 immagini selezionate tra quarant’anni di lavoro, Giubilo costruisce un racconto visivo che va oltre la cronaca sportiva: un viaggio nel cuore del tennis, dove la tecnica incontra la grazia, e la tensione del gesto si trasforma in emozione pura. Non solo ritratti di campioni, ma ritratti di umanità, colti in attimi di concentrazione, sconfitte e rinascite. Con la sua fotografia lucida e poetica, Ray Giubilo restituisce l’anima del gioco, quella che non si legge nei punteggi ma solo negli sguardi. La presentazione del volume è in programma mercoledì 12 novembre alle ore 16, presso il Fan Village delle Nitto ATP Finals. "Riguardando questa foto provo due sentimenti che convivono dentro di me: orgoglio e tenerezza. Orgoglio, perché in quell’istante ho realizzato il sogno di una vita, quello che avevo coltivato fin da bambina con fatica, dedizione e sacrifici. Tenerezza, perché vedo una ragazza che stringe tra le mani molto più di un trofeo: vedo i suoi sogni, le sue speranze, le paure e le emozioni che l’hanno accompagnata lungo il percorso. Quel bacio non era soltanto per una coppa, ma per tutti i momenti che mi hanno portato fin lì. È l’immagine di un sogno che si avvera". Flavia Pennetta.