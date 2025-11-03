“Reputazione come moneta del futuro: Francesco Riviera svela le strategie per costruire autorevolezza e fiducia duratura”

Luca Rossignoli 03 novembre 2025 a

a

a

Nel panorama contemporaneo, dove la reputazione è la nuova valuta del successo, Francesco Riviera lancia “L’Alchimia della Reputazione”, un libro che unisce rigore strategico e metodo pratico per costruire autorevolezza e fiducia nel tempo.

Disponibile su Amazon, il volume esplora il legame tra neuroscienze e personal branding, offrendo una visione innovativa su come la mente umana riconosca e premi la coerenza, l’autenticità e il valore percepito.

Riviera propone un sistema concreto per chi vuole distinguersi e far lavorare la propria reputazione come un vero e proprio asset professionale. In queste pagine, la costruzione dell’immagine personale non è più una questione di visibilità, ma un processo di posizionamento strategico basato su principi psicologici e comunicativi misurabili.

Attraverso la sua esperienza come consulente e fondatore di Marketing Star e Viral Starz, Francesco Riviera dimostra come una reputazione solida possa diventare il motore principale di opportunità, relazioni e crescita imprenditoriale. Con L’Alchimia della Reputazione, l’autore porta nel mercato editoriale italiano un approccio scientifico e operativo al branding personale, rivolto a professionisti, imprenditori e creativi che vogliono emergere senza inseguire le mode del momento.

