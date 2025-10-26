Lazio-Juventus: due squadre in crisi che puntano a ritrovarsi

26 ottobre 2025 a

Domenica 26 ottobre 2025, alle 20:45, lo Stadio Olimpico di Roma sarà il teatro della sfida tra Lazio e Juventus, valida per l’ottava giornata di Serie A 2025-2026. Un big match che arriva in un momento delicato per entrambe le formazioni: i biancocelesti e i bianconeri, reduci da risultati altalenanti, cercano risposte e certezze per rilanciare una stagione fin qui segnata da troppe ombre. La Lazio, reduce da un’estate senza rinforzi sul mercato, è dodicesima con 8 punti, raccolti con 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, segnando 10 gol e subendone 7. Dopo un avvio di campionato disastroso, la squadra di Maurizio Sarri sembra aver trovato un minimo di stabilità: il successo in trasferta contro il Genoa e i pareggi maturati contro Torino e Atalanta hanno permesso ai capitolini di rialzare la testa e di ritrovare un po’ di fiducia, anche se il gioco resta discontinuo e l’emergenza infortuni non aiuta. Non se la passa meglio la Juventus di Igor Tudor, settima con 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta, 9 gol fatti e 7 subiti). Dopo tre pari consecutivi contro Verona, Atalanta e Milan, i bianconeri hanno incassato la prima sconfitta stagionale in casa del sorprendente Como, lasciando intravedere limiti strutturali e un calo di concentrazione che il tecnico croato dovrà provare a correggere rapidamente. La sfida di Roma rappresenta dunque un banco di prova cruciale per entrambe le squadre, chiamate a invertire il trend e a rilanciarsi per inseguire i piazzamenti europei che contano.

Lazio-Juventus, chi è il favorito per i siti di betting?

Le quote dei bookmaker fotografano un equilibrio quasi perfetto. Secondo i principali portali di scommesse, l’esito “1” (vittoria Lazio) è offerto a 3.05, il pareggio “X” a 3.15, mentre la vittoria della Juventus (“2”) è quotata a 2.35. Numeri che raccontano di un match aperto, dove i bianconeri partono leggermente avanti, ma senza un vero e proprio favorito. La partita si prevede equilibrata e con scenari che possono far variare le quote sulle due squadre da un momento all'altro. Per monitorarle, sarà possibile consultare le quote live di oddschecker nella fanzone di Dazn durante il match, consentendo di avere un'idea in tempo reale di come il favore dei bookies si sposti da una squadra all'altra a seconda dei momenti della partita. I margini sottili nelle valutazioni dei bookmaker rispecchiano bene il momento delle due squadre: la Lazio ha dalla sua il fattore campo e una leggera ripresa di condizione, mentre la Juventus può contare su una rosa più profonda e su individualità di spessore, ma non sembra ancora aver trovato un’identità definita sotto la gestione Tudor.

Qui Formello

Non arrivano buone notizie per Maurizio Sarri alla vigilia della sfida. Il tecnico toscano dovrà rinunciare a diversi elementi chiave del suo organico. Agli indisponibili Castellanos, Rovella, Dele Bashiru e Gigot, dopo Bergamo si è aggiunto anche Cancellieri, uno degli uomini in maggior spolvero tra i biancocelesti. Rischia di dover rimanere ai box anche Pellegrini. Le assenze pesano soprattutto in attacco, dove Sarri dovrà inventarsi qualcosa per supportare Boulaye Dia, che dovrebbe partire dal primo minuto al centro del tridente completato da Isaksen e Zaccagni. In mezzo al campo spazio ancora a Cataldi in cabina di regia, affiancato da Guendouzi e Basic, mentre in difesa la coppia centrale sarà composta da Gila e Romagnoli davanti a Provedel.

Qui Continassa

Dopo settimane difficili, qualche segnale positivo arriva invece da Torino. Igor Tudor recupera Zhegrova e Miretti, già tornati a disposizione nella sfida di Champions contro il Real Madrid. Restano però indisponibili Bremer, Cabal, Milik e Pinsoglio, che non saranno della partita. Il tecnico croato dovrebbe confermare il 3-5-2, puntando ancora sul tandem offensivo Yildiz-Vlahovic, con Locatelli in regia e Koopmeiners e Thuram ai suoi lati. Sugli esterni agiranno Kalulu e Cambiaso, mentre dietro sarà Kelly a guidare il terzetto difensivo insieme a Rugani e Gatti, davanti al portiere Di Gregorio.

Probabili formazioni, arbitro e come seguire la partita

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Cataldi, Guendouzi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Sarri

JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Koopmeiners, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Vlahovic. Allenatore: Tudor

Lazio-Juventus verrà trasmessa in esclusiva in diretta su Dazn, con la possibilità di seguire aggiornamenti e statistiche live anche attraverso la sezione dedicata della piattaforma Dazn Fanzone.