De Montel Terme Milano premiate per wellness design e innovazione

De Montel - Terme Milano ha ricevuto due tra i massimi premi a livello globale per design e innovazione: ESPA, Innovative SPA Award 2025 e SBID, International Design Award 2025. Si tratta di un importante e duplice riconoscimento internazionale all’eccellenza, all’eleganza, all’identità territoriale e all’innovazione termale di un “unicum” per la città di Milano. De Montel – Terme Milano rappresenta infatti una nuova frontiera dell’healthcare e del wellness urbano, un luogo in cui il design incontra percorsi di benessere termale all’avanguardia, un’oasi di benessere capace di fondere l’innovazione con lo stile liberty della struttura. La nuova realtà termale del gruppo Terme & SPA Italia è frutto di un progetto visionario che, ampliando il concetto milanese del benessere, fa delle terme un simbolo di rinascita urbana. Inaugurata all’inizio di quest’anno, ha trasformato con un recupero rispettoso un luogo storico, le antiche scuderie del Parco De Montel, in un vero luogo iconico nel cuore della città. La firma dello Studio THDP per l’interior design ha dato vita a uno spazio sensoriale dove l’acqua termale è protagonista assoluta, tra architettura sostenibile, luce naturale e materiali ispirati alla terra. De Montel - Terme Milano è un viaggio tra storia e innovazione, dove l’eleganza e il richiamo all’essenza dei luoghi si intreccia con armonia all’acqua termale. Ogni ambiente è studiato per stimolare i sensi: dalle aree relax alle sale trattamenti, tutto riflette una filosofia di innovazione e cura, con una grande attenzione ai dettagli e con la ricerca di un equilibrio assoluto tradizione e stile contemporaneo. Ogni particolare, dai materiali scelti agli arredi, contribuisce a garantire un’esperienza di lusso discreto e accogliente, che è tipico dello stile liberty. Il risultato è un ambiente in cui il passato e la modernità convivono in perfetta sintonia rendendo De Montel - Terme Milano una destinazione wellness senza pari nel panorama milanese L’unicità degli spazi, combinata ai trattamenti del Terme di Saturnia Method, che integrano tecniche tradizionali con approcci innovativi, trasforma ogni visita in un viaggio multisensoriale e personalizzato, dove corpo, mente e design si fondono in un armonico viaggio di trasformazione e di rigenerazione. Grazie a questi riconoscimenti De Montel - Terme Milano entra a far parte di un network internazionale di SPA autenticamente termali d’eccellenza, rafforzando la sua posizione come destinazione di riferimento per chi cerca un’esperienza wellness completa a Milano e un’opportunità concreta per promuovere servizi e prodotti innovativi, confrontarsi con le migliori realtà SPA del mondo e consolidare la reputazione di Milano anche come eccellenza del benessere.