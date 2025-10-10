Omaggio al Giubileo del mondo del gioiello per la Roma Jewelry Week

10 ottobre 2025 a

Nella cornice senza tempo di Roma, dove la storia dialoga continuamente con il presente, prende vita la quinta edizione della Roma Jewelry Week, un evento dedicato alla celebrazione e alla valorizzazione della cultura del gioiello in tutte le sue forme più alte e significative.

Più di una semplice rassegna, la Roma Jewelry Week si propone come un ecosistema culturale, un punto di incontro vibrante e fecondo per artisti, orafi, designer, collezionisti e appassionati. La missione è ambiziosa e chiara: elevare la percezione del gioiello da oggetto di pura ornamentazione a vero e proprio linguaggio artistico, portatore di storia, tecnica e significato.

Nell’anno del 25°Giubileo, la Roma Jewelry Week ha voluto rendere omaggio a questo importante momento, un evento storico e spirituale che interessa, al tempo stesso, l'intera società civile e il mondo della cultura. In questo contesto, proponendo Gaudium come tema, la RJW ha voluto comprendere anche tutti gli aspetti che il termine porta con sé, includendone tutte le sfaccettature, non solo religiose, ma anche filosofiche, concettuali e sociali.

L’evento dedicato alla valorizzazione della cultura del gioiello, ideato e organizzato da Monica Cecchini, è ampio e articolato, si snoda attraverso molti appuntamenti e varie location, e vede i suoi momenti clou il 16 Ottobre, al WeGIL e alla Galleria Incinque, e dal 24 al 26 Ottobre alle Corsie Sistine.

La quinta edizione RJW 2025 ha ricevuto la concessione del patrocinio da parte della Regione Lazio e dall’Assessorato Grandi Eventi Sport Turismo e Moda del Comune di Roma.