Carlotta Mondelli e Animo Secret Club: il nuovo alleato delle attività locali

Francesco Fredella 01 ottobre 2025

a

a

A Milano la sfida più grande per centri estetici, ristoranti e attività indipendenti non è soltanto quella di offrire un buon servizio, ma di riuscire a emergere in un mercato affollato e iper-competitivo. La pubblicità tradizionale sui social è diventata costosa e sempre meno efficace: oggi la visibilità organica di una pagina aziendale raramente supera il 4% dei follower, mentre le campagne a pagamento richiedono budget sempre più importanti. Anche il mondo dell’influencer marketing, pur garantendo ottimi ritorni, rimane spesso appannaggio di chi può permettersi investimenti significativi e la gestione di trattative complesse.

È in questo contesto che nasce Animo Secret Club, l’app presentata da Carlotta Mondelli come soluzione per ridare voce alle attività locali. La piattaforma funziona con un abbonamento mensile che consente alle imprese di entrare in contatto diretto con un network di creator già selezionati e verificati. Un ristorante può proporre una cena, un centro benessere un trattamento, un hotel un soggiorno: saranno i creator, se interessati, a candidarsi e trasformare l’esperienza in contenuti originali e autentici, condivisi con le loro community.

La logica è quella di semplificare e rendere più democratico un processo che, fino ad oggi, richiedeva tempi lunghi, risorse consistenti e competenze legali. In questo modo le imprese locali ottengono una presenza costante sui social, senza sorprese nei costi e senza l’onere di gestire decine di contatti diversi. I creator, dal canto loro, trovano un ambiente strutturato che valorizza il loro lavoro e riduce al minimo i rischi legati a collaborazioni improvvisate o poco trasparenti.

La visione di Carlotta Mondelli guarda però oltre Milano. Pochi giorni fa ha partecipato al Congresso “Made in Italy 2030” presso la Camera dei deputati, dove istituzioni e imprenditori hanno discusso di innovazione e futuro per le eccellenze italiane. La sua visione testimonia l’intenzione di collocare Animo Secret Club non solo come uno strumento utile alle singole attività, ma come un tassello di una strategia più ampia di valorizzazione del Made in Italy e del tessuto imprenditoriale nazionale.

“Il nostro obiettivo – spiega Mondelli – è offrire alle attività locali un modo semplice e sostenibile per tornare a essere protagoniste nel racconto digitale. Ogni esperienza condivisa diventa una storia che parla di autenticità, e che rafforza il legame tra il territorio e chi lo vive.”

Con Animo Secret Club, la tecnologia non sostituisce le relazioni umane, ma le amplifica: ogni contenuto nasce da un incontro reale, da un piatto servito a tavola o da un trattamento provato di persona. È un passaparola moderno, che rimette al centro ciò che fa grande il Made in Italy: l’esperienza diretta, raccontata con sincerità.