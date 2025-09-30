Firenze, il 2 ottobre via alla 7ª edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile

30 settembre 2025 a

Tutto pronto per la 7ª edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile, in programma dal 2 al 5 ottobre a Firenze. Torna così la kermesse che si è ormai accreditata come l’annuale appuntamento sui temi dell’economia civile e sociale in Europa, consolidando il suo ruolo nella costruzione di un nuovo paradigma economico e producendo documenti strategici e indicazioni operative, che stanno, a poco a poco, cambiando l’approccio culturale del Paese. L’apertura, per il terzo anno consecutivo, è in programma al Polo delle Scienze sociali di Novoli dell’Università di Firenze, per rimarcare l’importanza che le Università e i luoghi di formazione ricoprono nella costruzione di un sistema democratico, mentre dal 3 al 5 ottobre i lavori si sposteranno all’interno del Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio.

Ospiti internazionali della 7ª edizione del FNEC saranno Michael Spence (Economista e Premio Nobel per l’Economia nel 2001), Abhijit Banerjee (Economista e Premio Nobel per l’economia nel 2019), Kaushik Basu (Co-presidente del comitato “oltre il PIL” dell’ONU e già capo consigliere economico del Governo dell’India) e Martin Guzman (Professor at the School of International and Public Affairs (SIPA) at Columbia University e già Ministro dell’Economia Argentina da dicembre 2019 a luglio 2022).

Non mancheranno, poi, anche interventi dal mondo politico italiano ed internazionale con Antonio Tajani (Ministro Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale), Fabrizia Lapecorella (Vice Segretario Generale dell'OCSE), Luisa Morgantini (già Vice Presidente del Parlamento Europeo) e Paolo Gentiloni (Copresidente della Task Force ONU sulla crisi del debito).

Come di consueto, verrà anche presentato il Rapporto “Ben Vivere” e della Generatività, che per il settimo anno fornirà una fotografia aggiornata del benessere e della vitalità dei territori italiani, e altre due innovative ricerche: “Democrazia Aumentata” che approfondisce il ruolo dell’intelligenza artificiale e costruzione del consenso, per utilizzare in maniera proattiva e consapevole le risorse tecnologiche, e l’”Indice di Sviluppo Umano di Comunità”, sulle metriche civili per misurare il progresso e lo sviluppo integrale della società tenendo conto del senso di essere e far parte di una Comunità. Inoltre sarà presentato il Rapporto Giubilare sul debito in memoria di Papa Francesco.

Spazio anche allo spettacolo con il 2 ottobre con l’attrice Lucia Mascino e l’attore Massimo Popolizio, Elio e i Planet Funk che animeranno la serata di venerdì 3 ottobre e Daniele Silvestri che il 4 ottobre, che saranno protagonisti del format “Artisti per la Sostenibilità”.

Giovani, studenti e buone pratiche saranno ancora una volta spettatori attivi della kermesse con un programma studiato appositamente per loro: panel dedicati, laboratori interattivi, l’Hackathon per la per democrazia, tanti spazi e momenti pensati per dare voce ad una componente fondamentale della nostra società ma che spesso rimane ai margini dei grandi processi decisionali.

Novità 2025 anche lo “Spazio NETWORKING” per discutere e interagire con la comunità del Festival, scambiare idee e costruire insieme progetti di economia civile. Presenti, come ogni anno, i premi che valorizzano le buone pratiche di comuni, startup e imprese.

Il FNEC è promosso da Federcasse (Associazione Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali, Casse Raiffeisen) e da Confcooperative, organizzato e progettato con NeXt – Nuova Economia per Tutti, con il contributo di Fondosviluppo, Assimoco, Assicooper, Federazione Toscana delle BCC, Enel, Frecciarossa, Publiacqua e la collaborazione dell'Università degli Studi di Firenze, SEC – Scuola di Economia Civile, Gioosto e di MUS.E.