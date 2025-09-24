Novità in casa Grisport per il 2025: gli scarponcini della linea "Adventure" ultraleggeri e durevoli nel tempo

24 settembre 2025 a

a

a

Grisport, azienda di Castelcucco (TV) specializzata nella produzione di calzature per la Montagna e il Tempo Libero, per il 2025 ha presentato una nuova serie di scarpe. Si tratta della Linea “Adventure”, rivolta agli appassionati e alle appassionate di camminate all’aria aperta che, con l’arrivo della bella stagione, non vogliono passare inosservati e, al tempo stesso, puntare su fattori come alto grado di comfort ed ultra-leggerezza.

Le calzature della Linea “Adventure” di Grisport si differenziano per un’intersuola in poliuretano “light” ultra-leggero con l’aggiunta di micro-bolle d’aria “extra”, ma anche per il nuovo Support System® per un efficace bloccaggio del tallone, progettato per ottenere un controllo perfetto ed un’ottima resistenza.

Gli scarponcini, disponibili anche in bellissime tonalità pastello, presentano uno spunterbo per una maggiore resistenza della punta. Su alcuni modelli è anche presente un particolare sistema che consente un’allacciatura rapida e veloce. Tutte le tomaie – in tessuto, scamosciato o nabuk - sono realizzate senza cuciture, per maggiore comfort, minor peso e durata extra della tomaia. La suola Vibram – con un design molto definito per una maggiore aderenza - è disponibile in cinque differenti colori: rosa salmone, verde militare (novità), grigio scuro, arancione e blu.