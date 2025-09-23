Massimo Imparato virale su Tiktok: ecco chi è il Ceo di Agl Aste immobiliari

Luca Rossignoli 23 settembre 2025 a

Video e contenuti sono virali. E, così, Massimo Imparato, CEO e fondatore di AGL Aste Immobiliari con oltre 140 uffici in Italia, sui social è tra i più cliccati. Lui ha trasformato un settore complesso come quello delle aste giudiziarie in un modello retail e digitale accessibile a famiglie e investitori.

Autore di un libro, dove racconta il suo percorso, Imparato oggi conquista anche TikTok, il social più amato dalle nuove generazioni (sul profilo @massimo_imparato sono virali i suoi contenuti)

Una nuova, entusiasmante pagina, per Imparato: dopo i libri, la televisione, arriva no i social: uno spazio nuovo di riflessione e confronto. Così, con pillole di mindset, aneddoti personali, spiegazioni semplici sul funzionamento delle aste, racconta il lavoro di ogni giorno all'interno di AGL.