Comitato delle Regioni, Aurigemma nominato a Bruxelles relatore su contromisure mediche

Bruxelles, 23 settembre 2025 – Il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, nonché Coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle Provincie Autonome, Antonello Aurigemma, è stato nominato relatore del Comitato europeo delle Regioni sul parere riguardante la strategia proposta dalla Commissione europea sulle contromisure mediche, un pilastro fondamentale per rafforzare la preparazione dell’Unione europea ad affrontare future crisi sanitarie.

“Le recenti crisi globali hanno mostrato con chiarezza quanto sia cruciale per l’Europa dotarsi di strumenti efficaci e tempestivi per proteggere la salute dei cittadini. Il nostro lavoro come Comitato delle Regioni sarà quello di assicurare che la voce dei territori sia ascoltata, affinché la strategia europea tenga conto delle esigenze locali e possa contare su un’applicazione concreta e capillare. In questo modo, l’Unione sarà meglio attrezzata non solo a reagire rapidamente in caso di emergenza sanitaria, ma anche a investire in prevenzione, ricerca e innovazione, per garantire una risposta comune, coordinata ed efficace.”, ha dichiarato il Presidente Aurigemma.

La nomina del Presidente Aurigemma conferma il ruolo centrale che le Regioni possono svolgere nella costruzione di un’Europa più sicura e resiliente, capace di proteggere i cittadini e di sostenere il sistema sanitario in ogni circostanza.